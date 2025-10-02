Après la lune de sang , place à la super lune. Image: keystone

Une super «lune du chasseur» va illuminer la Suisse

La prochaine pleine lune aura lieu le 7 octobre, peu avant le lever du soleil, à 5 h 48). Cette «lune des moissons» est la première super lune de l'année.

Une pleine lune à Halloween serait un événement parfait. Mais il est rare que le deux coïncident. En effet, cela n'arrive qu'environ tous les 18 à 19 ans. La dernière pleine lune d'Halloween remonte à 2020, la prochaine n'aura lieu qu'en 2039.

La lune d'octobre présente toutefois une particularité cette année: elle sera la première super lune de l'année. Ce qui signifie que la lune sera particulièrement proche de la Terre et qu'elle apparaîtra donc plus grande et plus lumineuse.

Le 7 octobre, «seulement» 361 458 kilomètres sépareront le satellite de la Terre. Le globe sera environ 23 000 kilomètres plus proche de la Terre que d'habitude.

Superlune et pleine lune

Concrètement, depuis les années 70, on parle de super lune lorsque la distance entre la lune et la Terre est inférieure à 367 600 kilomètres. Selon l'agence spatiale américaine NASA, une super lune semble environ 17% plus grande en raison de sa faible distance et sa lumière brille jusqu'à 30% plus fort que celle de la pleine lune la plus éloignée.

Les super lunes sont plus proches de la Terre que les pleines lunes ordinaires. Image: keystone

En règle générale, on peut admirer une super lune deux à quatre fois par an, toujours au cours des mois consécutifs. Cette année, il y aura trois super lunes (en octobre, novembre et décembre). La super lune du 5 novembre 2025 sera la plus proche de la Terre de l'année.

A savoir sur la pleine lune du 7 octobre

La pleine lune d'octobre est appelée «lune des moissons» ou «lune des chasseurs». Ces noms remontent à l'utilisation ancienne de la lumière lunaire. Lors des moissons tardives, les agriculteurs pouvaient continuer à travailler dans les champs après le coucher du soleil grâce à la lumière de la lune. Les chasseurs pouvaient également profiter de cette lumière pour traquer leurs proies. (cst)

Traduit de l'allemand