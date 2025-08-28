forte pluie18°
DE | FR
burger
Suisse
Pleine lune

Pleine lune du 7 septembre 2025: on verra une éclipse en Suisse

The blood moon rises behind the Saentis (2502m, Alpstein, Canton of Appenzell) on the night of the longest total lunar eclipse of the 21st century. (KEYSTONE/Christian Merz)
La dernière lune de sang en Suisse remonte à mai 2022.Image: KEYSTONE

Préparez-vous pour une éclipse à la prochaine pleine lune

La pleine lune de septembre n’est pas une simple pleine lune: cette fois, c’est une «Lune de sang», un phénomène qui n’avait plus été visible en Suisse depuis 2022.
28.08.2025, 10:3628.08.2025, 10:36
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann
Plus de «Suisse»

Rendez-vous le 7 septembre à 20h08: c’est là que la lune atteindra officiellement sa pleine phase. Elle se lèvera déjà à 19h51, mais n’atteindra son éclat total qu’une vingtaine de minutes plus tard. Pourtant, ce détail n’est pas le plus important à retenir…

Qu’a-t-elle de spécial, cette pleine lune du 7 septembre?

La pleine lune de septembre – qu’on surnomme aussi lune d’automne, lune du maïs ou lune des moissons – sera en 2025 bien plus qu’une simple pleine lune. Elle coïncidera avec une éclipse lunaire totale, autrement dit une Lune de sang. Le spectacle durera de 19h31 à 20h53, avant que l’astre ne s’extraie doucement de l’ombre de la Terre.

On a visité la base sous le Gothard où les aspirants astronautes s'exercent

Où profiter du spectacle de cette éclipse?

Petit hic: comme la lune se lève à peine avant 20h, elle restera très basse à l’horizon pendant toute la durée de l’éclipse. Depuis un balcon coincé entre deux immeubles, vous risquez de ne pas voir grand-chose.
Cherchez un point en hauteur avec une vue dégagée pour profiter pleinement de ce moment rare.

Blutmond September 2025
Image: Nasa

Une éclipse lunaire, phénomène si rare que ça?

En Suisse, la dernière lune de sang remonte à mai 2022. En moyenne, il faut patienter environ deux ans et demi pour revoir le phénomène.

Les images de la dernière en Suisse 👇

Vous dormiez pendant l'éclipse de Lune? Par ici pour vous rattraper

A l’échelle mondiale, il y a entre deux et quatre éclipses de Lune par an. La Nasa rappelle que l’alignement parfait Terre-Lune-Soleil se produit 4 à 7 fois par an. Cela peut donner lieu soit à une éclipse solaire, soit à une éclipse lunaire.

L'éclipse lunaire, visible uniquement en Suisse?

Selon la Nasa, cette éclipse totale sera observable bien au-delà de la Suisse: en Europe, en Asie, en Australie et en Afrique.

Cette nouvelle planète est très particulière

Chaque éclipse de Lune peut être vue depuis une moitié de la planète. Lors de la précédente éclipse totale, en mars 2025, la Suisse se trouvait juste en dehors de la zone visible: seul l’ouest de l’Europe avait eu droit au spectacle. Et en plus, l’événement avait eu lieu juste avant le coucher de la Lune…

Pourquoi la lune devient-elle rouge?

C’est plus simple qu’il n’y paraît: la Lune, la Terre et le Soleil s’alignent. La Terre bloque alors la lumière du Soleil et plonge la Lune dans l’ombre. Pourtant, elle reste visible sous une teinte rougeâtre.

La raison: les rayons du Soleil – surtout les rayons rouges, plus longs – sont déviés par l’atmosphère terrestre. En traversant cette «couche filtrante», la lumière se diffuse dans toutes les directions, et une partie atteint quand même la Lune, qui se pare alors de ce halo rouge. Plus l’atmosphère contient de poussières, de brume ou de nuages, plus la Lune prend une teinte rouge intense.

Et après?

Pas question de se reposer tout de suite: la pleine lune du 7 octobre 2025 sera elle aussi spéciale. Pourquoi? Parce qu’il s’agira d’un Super Lune – encore plus grande et lumineuse qu’à l’ordinaire.

Ensuite, il faudra patienter jusqu’en 2028 pour la prochaine Lune de sang. Et celle-là sera vraiment symbolique: elle aura lieu le 31 décembre 2028, juste après le lever de la Lune. En clair: un feu d’artifice cosmique pour le réveillon du Nouvel An.

Traduit de l'allemand

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
5
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
4
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
15
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
1 / 11
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
Faites un retour vers le futur avec ces photos Google Earth.
source: google earth / google earth
partager sur Facebookpartager sur X
Avez-vous déjà vu une course de Corgis?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Emeutes à Lausanne: un élu agressé raconte
3
Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?
Comment la parentalité creuse les écarts de salaire en Suisse
Les femmes mariées gagnent nettement moins que les hommes en Suisse: voici les chiffres.
Les femmes mariées gagnent nettement moins que les hommes mariés, en particulier les mères. L'écart est plus faible entre les célibataires, montre un rapport de la Confédération. Une partie de cet écart reste inexpliquée et pourrait être due à une discrimination.
L’article
Partager dans WhatsApp