La dernière lune de sang en Suisse remonte à mai 2022. Image: KEYSTONE

Préparez-vous pour une éclipse à la prochaine pleine lune

La pleine lune de septembre n’est pas une simple pleine lune: cette fois, c’est une «Lune de sang», un phénomène qui n’avait plus été visible en Suisse depuis 2022.

Vroni Fehlmann Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Rendez-vous le 7 septembre à 20h08: c’est là que la lune atteindra officiellement sa pleine phase. Elle se lèvera déjà à 19h51, mais n’atteindra son éclat total qu’une vingtaine de minutes plus tard. Pourtant, ce détail n’est pas le plus important à retenir…

Qu’a-t-elle de spécial, cette pleine lune du 7 septembre?

La pleine lune de septembre – qu’on surnomme aussi lune d’automne, lune du maïs ou lune des moissons – sera en 2025 bien plus qu’une simple pleine lune. Elle coïncidera avec une éclipse lunaire totale, autrement dit une Lune de sang. Le spectacle durera de 19h31 à 20h53, avant que l’astre ne s’extraie doucement de l’ombre de la Terre.

Où profiter du spectacle de cette éclipse?

Petit hic: comme la lune se lève à peine avant 20h, elle restera très basse à l’horizon pendant toute la durée de l’éclipse. Depuis un balcon coincé entre deux immeubles, vous risquez de ne pas voir grand-chose.

Cherchez un point en hauteur avec une vue dégagée pour profiter pleinement de ce moment rare.

Image: Nasa

Une éclipse lunaire, phénomène si rare que ça?

En Suisse, la dernière lune de sang remonte à mai 2022. En moyenne, il faut patienter environ deux ans et demi pour revoir le phénomène.

Les images de la dernière en Suisse 👇 Vous dormiez pendant l'éclipse de Lune? Par ici pour vous rattraper

A l’échelle mondiale, il y a entre deux et quatre éclipses de Lune par an. La Nasa rappelle que l’alignement parfait Terre-Lune-Soleil se produit 4 à 7 fois par an. Cela peut donner lieu soit à une éclipse solaire, soit à une éclipse lunaire.

L'éclipse lunaire, visible uniquement en Suisse?

Selon la Nasa, cette éclipse totale sera observable bien au-delà de la Suisse: en Europe, en Asie, en Australie et en Afrique.

Chaque éclipse de Lune peut être vue depuis une moitié de la planète. Lors de la précédente éclipse totale, en mars 2025, la Suisse se trouvait juste en dehors de la zone visible: seul l’ouest de l’Europe avait eu droit au spectacle. Et en plus, l’événement avait eu lieu juste avant le coucher de la Lune…

Pourquoi la lune devient-elle rouge?

C’est plus simple qu’il n’y paraît: la Lune, la Terre et le Soleil s’alignent. La Terre bloque alors la lumière du Soleil et plonge la Lune dans l’ombre. Pourtant, elle reste visible sous une teinte rougeâtre.

La raison: les rayons du Soleil – surtout les rayons rouges, plus longs – sont déviés par l’atmosphère terrestre. En traversant cette «couche filtrante», la lumière se diffuse dans toutes les directions, et une partie atteint quand même la Lune, qui se pare alors de ce halo rouge. Plus l’atmosphère contient de poussières, de brume ou de nuages, plus la Lune prend une teinte rouge intense.

Et après?

Pas question de se reposer tout de suite: la pleine lune du 7 octobre 2025 sera elle aussi spéciale. Pourquoi? Parce qu’il s’agira d’un Super Lune – encore plus grande et lumineuse qu’à l’ordinaire.

Ensuite, il faudra patienter jusqu’en 2028 pour la prochaine Lune de sang. Et celle-là sera vraiment symbolique: elle aura lieu le 31 décembre 2028, juste après le lever de la Lune. En clair: un feu d’artifice cosmique pour le réveillon du Nouvel An.

Traduit de l'allemand