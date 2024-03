Le Genevois Cyril Aellen vise la vice-présidence du PLR

Ce Genevois veut devenir vice-président du PLR

Cyril Aellen, conseiller national genevois, se porte candidat à la vice-présidence du PLR Suisse, pour remplacer Philippe Nantermod et Johanna Gapany.

Plus de «Suisse»

Le conseiller national genevois Cyril Aellen est candidat à la vice-présidence du PLR Suisse. Le parti recherche deux Romands pour remplacer les deux vice-présidents sortants, le conseiller national Philippe Nantermod (VS) et la conseillère aux Etats Johanna Gapany (FR), qui ont renoncé à se représenter.

«Aujourd'hui, je me mets à disposition pour intégrer la présidence», indique M. Aellen dans une interview publiée vendredi dans la Tribune de Genève et 24 Heures. Et d'ajouter:

«J'ai envie de m'engager pour le bien de mon parti et de la Suisse»

Cyril Aellen. Keystone

Le Genevois de 52 ans, élu en octobre dernier à la Chambre du peuple, explique adhérer à la ligne politique du président du parti Thierry Burkart, qui veut que le PLR se concentre sur le dynamisme économique du pays tout en étant attentif à la cohésion sociale.

Il estime que sa sensibilité romande peut amener une plus-value et une complémentarité à l'équipe actuelle. Et de noter que si le PLR est plus agricole et populaire en Suisse romande et plus urbain et sécuritaire outre-Sarine, cette diversité d'opinions est une richesse.

Interrogé sur les relations avec l'Union européenne (UE), le Genevois estime qu'il faut appuyer le mandat de négociation proposé par le Conseil fédéral. «Comme pour les accords bilatéraux précédents, il faut avoir confiance dans notre capacité à négocier du sur-mesure», ajoute-t-il.

La présidence du PLR et le comité seront élus le 22 juin lors de l'assemblée des délégués. Le président Thierry Burkart, en fonction depuis 2021, est à disposition pour un nouveau mandat de même que les trois autres vice-présidents sortants, le sénateur Andrea Caroni (AR), le conseiller national Andri Silberschmidt (ZH) et la députée au Grand Conseil tessinois Alessandra Gianella. (jah/ats)