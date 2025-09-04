pluie modérée15°
Polémique

Polémique: l’hôtel Bellevue au Lac supprime le porc et l’alcool

Les nouveaux propriétaires de l’hôtel Bellevue au Lac provoquent une colère monstre.
Les nouveaux propriétaires de l’hôtel Bellevue au Lac provoquent une colère monstre.image: dr

Un célèbre hôtel suisse supprime le porc et l’alcool et ça indigne

Depuis que l’établissement Bellevue au Lac est entre les mains d’une société émiratie, la polémique enfle. Le nouveau directeur, qui disait vouloir «ne pas nous accrocher à nos clients habituels et de les remplacer progressivement», n’est déjà plus là.
04.09.2025, 13:5104.09.2025, 16:08
Il y a le feu au Bellevue au Lac. Planté dans la splendeur des rives du lac de Thoune et face aux montagnes, ce 4 étoiles centenaire est cerné par les polémiques depuis quelque temps, selon la SRF. Propriété d’un «riche investisseur émirati depuis cette année», l’hôtel a bouleversé la carte de son restaurant et ça grogne.

L’acquéreur, basé à Abou Dhabi, a racheté l’établissement pour pas moins de dix millions de francs et compte bien gérer le gérer à sa manière. Après une série de rénovations, le Bellevue au Lac agace désormais les clients, mais aussi les habitants de Hilterfingen. Un voisin de l’hôtel semble particulièrement remonté:

«Le propriétaire me dérange. C'est un désastre qu'un investisseur arabe ait acheté cette magnifique propriété au bord du lac de Thoune. C’était comme mon salon»
Ulrich Schneider, interviewé par SRF

Parmi les raisons de cette colère, le nouveau menu du restaurant: le porc et l’alcool n’y sont désormais plus proposés. Certains clients se disent floués: «Ils sont fous ou quoi? Ils auraient dû nous prévenir à l'avance qu'il n'y avait pas d'alcool!». Sans compter que le tout frais nouveau directeur, qui avouait cet été vouloir «ne pas nous accrocher à nos clients habituels et de les remplacer progressivement», aurait déjà quitté l’établissement.

Interrogé par la chaîne alémanique, le représentant du propriétaire a déclaré que «si quelqu'un veut de l'alcool, nous ne sommes pas le bon choix» et qu’il n’y a «aucune motivation religieuse derrière cela».

Enfin, on apprend que les propriétaires, Seattle International Services, n’envisagent pas d’arrêter en si bon chemin, puisque la création d’une «piscine dans le jardin» est prévue. Nouvelle polémique en vue?

(fv)

