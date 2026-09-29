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A Genève, la police ne rigole pas avec les chiens et la météo

Plage des Eaux-Vives À Genève, la baignade de leur chien leur coûte 500 francs
Ils ont laissé leur chienne se baigner à la plage des Eaux-Vives: une mauvaise idée coûteuse (image d'illustration).Image: montage watson

Une baignade dans le Léman va coûter cher à ces Genevois

La facture est salée pour quelques minutes dans le Léman. A Genève, les propriétaires d'une chienne ont écopé de 500 francs d'amende après l'avoir laissée se rafraîchir à la plage des Eaux-Vives en pleine canicule.
29.09.2026, 12:2129.09.2026, 12:21

Les faits remontent au 24 juin, à 7h15, lorsque MétéoSuisse avait reclassé Genève en alerte canicule de niveau 4. Ce mardi, donc, le mari de la propriétaire de Gigi, un labradoodle de quatre ans, l'avait laissée entrer quelques minutes dans l'eau. «Il n'a pas gambadé sur la plage, il n'y avait personne», affirme sa maîtresse à la Tribune de Genève.

Mais deux policiers municipaux sont toutefois intervenus. Le couple a reçu une amende de 400 francs pour «violation de l'interdiction d'accès dans les lieux proscrits aux chiens» et «chien non tenu en laisse», auxquels s'ajoutent 100 francs d'émoluments.

A Genève, en l'absence de règles particulières, les chiens n'ont pas accès aux plages et bains publics. Aucun endroit n'est autorisé autour de la rade et, autour du Léman côté genevois, seul un accès dans la commune bourgeoise de Genthod leur est ouvert.

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La propriétaire de Gigi a fait opposition de l'amende. «Les chiens aussi ont besoin de se rafraîchir quand les températures sont élevées», dénonce-t-elle.

La canicule de juin 2026 à Genève
Genève était en degré de danger 4 sur 5, soit «fort danger».Image: capture d'écran météosuisse

A Genève, les amendes pour les chiens explosent

Le président du Mouvement de défense des propriétaires de chiens de Genève, Manuel Alonso Unica, juge auprès du quotidien genevois le cadre tellement restrictif qu'il parle de «maltraitance animale». Il souligne également que les chiens n'ont pas le droit de marcher sur certaines pelouses, alors que le bitume peut brûler leurs coussinets en période de fortes chaleurs.

Au-delà du cas particulier, les chiffres montrent que les sanctions pour chiens présents dans des lieux interdits progressent dans le canton: 19 ont été recensées en 2022, contre 33 en 2023, 61 en 2024 et 104 en 2025, énumère le journal.

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La Ville de Genève prévient qu'il n'existe aucune consigne de tolérance, quelle que soit la température, l'heure ou la fréquentation du lieu. Une pétition déposée en mars réclame justement un accès au lac pour les chiens au quai Wilson. Toujours examinée en commission, elle demande un espace «sécurisé, clairement balisé et encadré» afin de permettre une meilleure cohabitation entre les différents usagers.

De son côté, Manuel Alonso Unica reconnaît que certains propriétaires portent une part de responsabilité lorsqu’ils n’éduquent pas suffisamment leur chien ou ne parviennent pas à le maîtriser. (hun)

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source: bored panda
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La canicule frappe en silence dans les rues de Genève
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