ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Police

Un grave accident de la route fait quatre blessés à Middes (FR)

Un grave accident de la route fait quatre blessés à Middes (FR)
Le véhicule a fait une embardée de 130 mètres avant de s’immobiliser dans un champ.Image: Police cantonale fribourgeoise

Un grave accident de la route fait quatre blessés à Middes (FR)

Trois personnes ont été éjectées d'une voiture lorsque son conducteur, ivre, a perdu la maîtrise du véhicule. Trois ambulances, le Smur et un hélicoptère ont été mobilisés.
20.11.2025, 13:0920.11.2025, 13:09

Un conducteur ivre de 32 ans, avec trois passagers à bord, a causé un grave accident de la circulation dans la nuit de mercredi à jeudi à Middes (FR). Il a perdu la maîtrise de sa voiture et est sorti de la route. Dans l’embardée, tous les occupants ont été éjectés de l’habitacle.

Les faits se sont déroulés jeudi vers 02h15, a indiqué la police cantonale. Sur place, les policiers, après avoir constaté que les quatre occupants gisaient hors du véhicule, ont porté secours aux blessés, en procédant notamment à une réanimation d’un des passagers avec un défibrillateur.

L'accident a mobilisé des moyens importants. Trois ambulances, le Smur et un hélicoptère de la Rega ont été ainsi engagés, précise le communiqué. Les quatre occupants blessés, des hommes âgés de 28 à 32 ans, domiciliés dans les cantons de Vaud et Fribourg, ont été acheminés vers des hôpitaux.

Etat d'ébriété

Selon les premières investigations, le conducteur circulait en état d’ébriété en direction de Payerne. A un moment donné, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui est sortie de la route à gauche.

Le véhicule a ensuite fait une embardée de 130 mètres avant de s’immobiliser dans un champ. Les pompiers du bataillon Broye ont également prêté main-forte aux opérations de secours. La circulation a été régulée de manière alternée pendant 3 heures et 30 minutes. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Cet accident de la route n'est pas du cinéma
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La moitié des Suisses a un problème d'argent
Le pouvoir d'achat des Suisses s'amenuise. C'est ce qui ressort d'un sondage représentatif que watson a mené avec l'institut Demoscope. De nombreuses personnes ont dû modifier leurs comportements et puiser dans leurs économies pour faire face à la hausse des prix. Explications.
Ces dernières années, les prix ont pris l'ascenseur dans de nombreux domaines en Suisse. Alors que les primes maladie et les loyers ne font que grimper, notre pays se remet tout juste d'une longue période marquée par l'inflation. Et, pendant ce temps, l'évolution des salaires est restée pour le moins modérée.
L’article