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Nouvelle enquête sur l'attaque de Winterthour

epa12999755 A police car parked outside the railway station in Winterthur, Switzerland, 28 May 2026. According to the Zurich regional police, a 31-year-old Swiss national stabbed and injured three peo ...
L'attaquant de Winterthour souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique.Keystone

Nouvelle enquête sur l'attaque de Winterthour

Le service de psychiatrie de Winterthour lance une enquête externe. Elle a pour but d'examiner les procédures et les responsabilités qui ont conduit à la sortie de clinique du suspect.
29.05.2026, 08:2029.05.2026, 08:20

Le service de psychiatrie de Winterthour (ZH) a lancé une enquête externe suite à l'attaque au couteau survenue jeudi à la gare de la ville. Une clinique psychiatrique avait estimé que l'auteur des faits «ne présentait aucun danger pour lui-même ni pour autrui».

Cette enquête administrative externe a pour but d'examiner les procédures et les responsabilités qui ont conduit à la sortie de cet homme, a indiqué vendredi la Psychiatrie intégrée de Winterthour (ipw). L'institution se dit choquée et profondément bouleversée par ces événements.

Le profil du suspect de Winterthour soulève des questions

L'homme de 31 ans souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique. Il s'était présenté lundi à la police municipale dans un état de confusion et avait été interné dans un établissement psychiatrique à titre préventif.

«A la clinique, il a été décidé qu'il ne représentait un danger ni pour autrui ni pour lui-même», a expliqué jeudi le ministre cantonal en charge de la sécurité, Mario Fehr (sans parti). «Apparemment, cette évaluation était erronée».

Le suspect a quitté la clinique mercredi soir pour rentrer chez lui. Le lendemain, il agressait et blessait au couteau trois personnes, dont une grièvement. (jzs/ats)

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