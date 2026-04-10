Un jeune assassin condamné à 17 ans de prison à Zurich

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu l'accusé coupable d'assassinat. Keystone

Un Roumain de 27 ans a été condamné à 17 ans de prison à Zurich pour avoir assassiné en 2022 une femme qui l’hébergeait, deux semaines avant de récidiver en Autriche - où il purge déjà une peine à perpétuité.

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Un Roumain de 27 ans écope de 17 ans de prison pour avoir tué sauvagement une femme qui l'hébergeait, âgée de 54 ans, en janvier 2022 à Zurich. La justice le reconnaît coupable d'assassinat. Il purge déjà une peine de prison à perpétuité en Autriche pour avoir récidivé à Graz (A), deux semaines après son crime zurichois.

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu l'accusé coupable d'assassinat. La peine de ce dernier est assortie d'une thérapie ambulatoire et d'une expulsion du territoire suisse durant 15 ans. Les juges ont suivi en grande partie l'accusation qui avait requis 18 ans de prison alors que la défense avait demandé que la sanction n'excède pas 14 ans.

D'après l'expertise psychiatrique, l'accusé, qui reconnaît les faits, présente notamment un trouble de la personnalité antisociale. Cette caractéristique réduit sa capacité à se maîtriser. En outre, son risque de récidive est élevé.



«Triste, abusé, utilisé»

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2022, le prévenu rentre à l'aube à l'appartement de sa victime, où il logeait depuis quelques mois. Il vient de passer la nuit avec un ami et avec des femmes dans une orgie d'alcool, de drogue et de sexe.

Devant la porte du domicile, il tombe sur un inconnu. La femme qui le loge chez elle et qui entretient avec le jeune homme une relation ambiguë lui explique qu'elle a une liaison avec cet homme, mais qu'elle tient à lui. Lorsqu'il avait 13 à 14 ans, il avait eu des rapports sexuels avec cette femme de 30 ans son aînée, alors qu'il se prostituait, a-t-il raconté face à la Cour.

Le duo discute encore un moment, puis la quinquagénaire va se coucher. Le jeune homme continue alors de boire de l'alcool et de consommer des drogues. Se sentant «triste, abusé et utilisé», il s'empare d'un grand couteau et poignarde sa victime en plein sommeil à plusieurs reprises. Le couteau lui glissant des mains, il en prend un autre et frappe à nouveau la quinquagénaire jusqu'à ce que la lame ne se brise. Il continue ensuite à frapper sa victime avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'elle meure.

39 coups de couteau

L'institut médico-légal relèvera 39 coups de couteau sur tout le haut du corps, ainsi que de graves blessures subies à la tête. Après s'être nettoyé et emparé du téléphone portable de la locataire, il s'enfuit. Deux semaines plus tard, il est arrêté en Autriche après avoir tué violemment une autre femme. Ce n'est qu'après que le corps sans vie de la victime zurichoise est découvert à son domicile.

L'accusé va désormais être ramené dans sa cellule en Autriche. Il ne sera incarcéré en Suisse qu'une fois sa peine à perpétuité purgée dans le pays voisin. (mbr/ats)