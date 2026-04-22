Albert Rösti doit subir une opération urgente

Le conseiller fédéral va subir une intervention au dos qui n'étais pas planifiée. Il travaillera depuis chez lui.

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Le conseiller fédéral Albert Rösti doit subir une opération «urgente» du dos la semaine prochaine. Il exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte les semaines suivantes. Sa suppléance sera assurée par le conseiller fédéral Martin Pfister.

Albert Rösti continuera de participer aux séances du Conseil fédéral, dans un premier temps virtuellement, a indiqué mercredi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication dans un communiqué. Ses apparitions publiques, ses voyages et ses rendez-vous prévus durant la période de convalescence sont annulés ou reportés.

«L'intervention est urgente», a déclaré Albert Rösti, cité dans le communiqué. «Elle a été planifiée sans délai afin que je puisse de nouveau m'investir pleinement pour mon département et pour la Suisse.» (ats)