Ce qu’il faut savoir avant les votations de dimanche
Au niveau national, quatre décisions seront soumises au vote dimanche. Le peuple suisse devra dire s’il accepte ou rejette trois initiatives — sur la SSR, sur l’argent liquide et sur le fonds climatique — ainsi que la nouvelle loi fédérale sur l’imposition individuelle.
L'initiative «L'argent liquide, c'est la liberté»
De quoi s’agit-il
L’initiative demande l’inscription de deux nouvelles dispositions dans la constitution. Premièrement, elle exige que la Confédération garantisse que les pièces ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante. L’initiative ne précise toutefois pas ce que signifie une quantité suffisante d’argent liquide. Deuxièmement, le franc bénéficierait d’une protection particulière: le peuple et les cantons devraient approuver toute décision visant à le remplacer par une autre monnaie.
Ce que disent les sondages
Dans tous les sondages, l’initiative sur les espèces a toujours recueilli une majorité de soutiens. Le Conseil fédéral et le Parlement ont toutefois présenté un contre-projet qui bénéficie d’une approbation encore plus large. A ce stade, il semble donc que le contre-projet sera accepté plutôt que l’initiative elle-même.
Initiative SSR «200 francs, ça suffit» sur la redevance
De quoi s’agit-il
L’initiative populaire «200 francs, ça suffit (initiative SSR)» veut inscrire dans la constitution fédérale que la SSR se limite à un «service indispensable pour la collectivité». Pour financer les programmes de radio et de télévision, la Confédération devrait plafonner la redevance payée par les ménages privés à 200 francs par an et supprimer la redevance pour les entreprises.
Ce que disent les sondages
Longtemps, l’initiative visant à réduire la redevance a semblé très incertaine. Depuis, l’opinion a évolué en faveur de ses opposants. Dans les trois sondages publiés dix jours avant la votation, le camp du non est en tête.
Initiative pour un fonds climat
De quoi s’agit-il
Pour les initiants à l'origine de l’initiative pour un fonds climatique, les efforts de la Suisse en matière de politique climatique ne vont pas assez loin. Le texte propose d’allouer chaque année entre 4 et 8 milliards de francs supplémentaires, via un fonds spécialement créé à cet effet, à la lutte contre la crise climatique.
Ce que disent les sondages
Selon les sondages, cette initiative devrait rencontrer de grandes difficultés dans les urnes.
Imposition individuelle
De quoi s’agit-il
La loi fédérale introduisant l’imposition individuelle prévoit de supprimer l’inégalité fiscale entre couples mariés et couples non mariés. Pour ce faire, les couples mariés seraient à l’avenir imposés individuellement, comme c’est déjà le cas pour les couples non mariés.
Ce que disent les sondages
La votation sur l’imposition individuelle pourrait se transformer en véritable suspense. Les partisans disposent certes d’une courte avance dans les sondages, mais la dynamique actuelle semble favoriser les opposants. Selon YouGov Suisse, l’argument qui convainc particulièrement les opposants est que la mise en œuvre entraînerait une lourde charge bureaucratique.
