Votation

Votations du 8 mars 2026, voici les communes les plus extrêmes

Voici les communes les plus extrêmes ce dimanche 8 mars
La Suisse a été très polarisée ce dimanche de votations.Image: montage watson

Voici les communes les plus extrêmes ce dimanche

Quatre objets fédéraux étaient soumis au peuple ce dimanche. Voici les communes les plus et moins favorables à chaque objet.
08.03.2026, 13:5908.03.2026, 13:59

La population suisse était appelée ce dimanche pour statuer sur quatre objets, trois initiatives et un changement de loi:

  • Initiative SSR «200 francs, ça suffit»
  • Initiative fonds climat
  • Initiative sur l'argent liquide
  • Loi sur l'imposition individuelle des couples mariés

Les résultats fédéraux

Avant d'entrer dans le détail et observer les communes qui se démarquent, voici les résultats fédéraux:

Initiative SSR

Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations

38,0% Oui

62,0% Non

0 cantons

19,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

Initiative pour un fonds climat

Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations

29,0% Oui

71,0% Non

0 cantons

19,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

Imposition individuelle

Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations

56,0% Oui

44,0% Non

6,5 cantons

13 cantons

  • Cantons
  • Communes

Initiative pour l’argent liquide

Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations

46,0% Oui

54,0% Non

8 cantons

11,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

Contre-projet

Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations

73,0% Oui

27,0% Non

19,5 cantons

0 cantons

  • Cantons
  • Communes