Voici les communes les plus extrêmes ce dimanche
La population suisse était appelée ce dimanche pour statuer sur quatre objets, trois initiatives et un changement de loi:
- Initiative SSR «200 francs, ça suffit»
- Initiative fonds climat
- Initiative sur l'argent liquide
- Loi sur l'imposition individuelle des couples mariés
Les résultats fédéraux
Avant d'entrer dans le détail et observer les communes qui se démarquent, voici les résultats fédéraux:
Initiative SSR
Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations
38,0% Oui
62,0% Non
0 cantons
19,5 cantons
Initiative pour un fonds climat
Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations
29,0% Oui
71,0% Non
0 cantons
19,5 cantons
Imposition individuelle
Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations
56,0% Oui
44,0% Non
6,5 cantons
13 cantons
Initiative pour l’argent liquide
Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations
46,0% Oui
54,0% Non
8 cantons
11,5 cantons
Contre-projet
Dépouillés: 22/26 | Etat: Estimations
73,0% Oui
27,0% Non
19,5 cantons
0 cantons