bien ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Deux mineurs arrêtés après un incendie à Saint-Maurice

Deux ados romands accusés d'avoir détruit un bâtiment par le feu

Un bâtiment a été détruit par un incendie en Valais, deux adolescents étant soupçonnés d’être impliqués dans le sinistre.
17.03.2026, 16:3417.03.2026, 16:34

Un important incendie a ravagé un local dans la nuit du lundi au mardi 17 mars à Saint-Maurice, en Valais. Le bâtiment, situé à la rue Vers Saint-Amé, a été entièrement détruit par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.

Il est un peu plus de 3h lorsque la Centrale d’engagement de la police cantonale valaisanne est alertée pour un important dégagement de fumée et de flammes. A leur arrivée, les secours font face à un sinistre déjà bien développé. Les pompiers engagent rapidement les opérations d’extinction, qui se poursuivent jusqu’au petit matin. Malgré leur intervention, le local est entièrement détruit.

Deux ados attrapés

Parallèlement, les recherches s’organisent. Peu après les faits, deux mineurs suisses âgés de 14 et 16 ans sont interpellés à Lavey par la police municipale de Monthey, alors qu’ils circulent à bord d’un véhicule. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans l’incendie.

Un local a été entièrement détruit dans la nuit de lundi à mardi à St-Maurice. Deux adolescents ont été interpellés peu après les faits. Une enquête est en cours.
Le bâtiment a été entièrement détruit.Image: police valaisanne

Dans un communiqué, la police valaisanne précise que l’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers du SDIS des Fortifications, des hommes du CSI de Monthey, des patrouilles de la police cantonale ainsi qu’une ambulance de l’OCVS144 engagée à titre préventif.

Une femme accusée d'avoir mis le feu à une bible dans un temple romand

Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pour établir les circonstances du sinistre. «À ce stade de la procédure, la présomption d’innocence demeure», rappelle la police valaisanne. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Trump reproche à certains pays de ne «pas vouloir s'impliquer» dans la sécurisation d'Ormuz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les sols suisses regorgent de PFAS
Les polluants éternels sont largement répandus dans les sols suisses. Sur 1070 échantillons prélevés dans 15 cantons, ils ont été détectés dans plus de 99% des cas.
Les polluants éternels sont largement répandus dans les sols suisses, montre une nouvelle étude. Les sites liés à l'utilisation de mousses d'extinction ou à l'épandage de boues d'épuration présentent une contamination significativement plus élevée aux PFAS.
L’article