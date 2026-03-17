Deux ados romands accusés d'avoir détruit un bâtiment par le feu

Un bâtiment a été détruit par un incendie en Valais, deux adolescents étant soupçonnés d’être impliqués dans le sinistre.

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Un important incendie a ravagé un local dans la nuit du lundi au mardi 17 mars à Saint-Maurice, en Valais. Le bâtiment, situé à la rue Vers Saint-Amé, a été entièrement détruit par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.

Il est un peu plus de 3h lorsque la Centrale d’engagement de la police cantonale valaisanne est alertée pour un important dégagement de fumée et de flammes. A leur arrivée, les secours font face à un sinistre déjà bien développé. Les pompiers engagent rapidement les opérations d’extinction, qui se poursuivent jusqu’au petit matin. Malgré leur intervention, le local est entièrement détruit.

Deux ados attrapés

Parallèlement, les recherches s’organisent. Peu après les faits, deux mineurs suisses âgés de 14 et 16 ans sont interpellés à Lavey par la police municipale de Monthey, alors qu’ils circulent à bord d’un véhicule. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans l’incendie.

Le bâtiment a été entièrement détruit. Image: police valaisanne

Dans un communiqué, la police valaisanne précise que l’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers du SDIS des Fortifications, des hommes du CSI de Monthey, des patrouilles de la police cantonale ainsi qu’une ambulance de l’OCVS144 engagée à titre préventif.

Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pour établir les circonstances du sinistre. «À ce stade de la procédure, la présomption d’innocence demeure», rappelle la police valaisanne. (jah)

