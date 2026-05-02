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Un conducteur flashé à 193 km/h sur l'A8

Un conducteur flashé à 193 km/h sur l'A8

Un automobiliste de 22 ans a été contrôlé à vive allure près d’Alpnachstad, dépassant de 93 km/h la limite autorisée.
02.05.2026, 09:0802.05.2026, 09:08
La police genevoise a proc
Son permis a été retiré et son véhicule saisi pour délit de chauffard.Keystone

Un automobiliste de 22 a été flashé à 193 km/h il y a deux semaines sur l'autoroute A8 près d'Alpnachstad (OW). C'est 93 km/h de plus que la vitesse autorisée. Son permis lui a été retiré et son véhicule séquestré, a indiqué la chancellerie cantonale samedi.

Le chauffard devra répondre de violation de la loi sur la circulation routière. Après déduction de la marge de tolérance, le dépassement de vitesse est de 86 km/h, ce qui constitue du délit de chauffard, précise le communiqué. (dal/ats)

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