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Car postal de Chiètres/Kerzers: le point sur l'enquête

HANDOUT - Fire investigators examine the charred shell of a postal bus pictured after catching fire in Kerzers, Switzerland, Tuesday, March 10, 2026. According to the Fribourg cantonal police, several ...
Kerzers en deuil après l’incendie du car postal qui a fait six morts.Image: KANTONSPOLIZEI FREIBURG/ ETAT DE

Voici ce que révèle l’enquête sur le drame du car postal à Chiètre

Une semaine après la tragédie, les autorités fribourgeoises dévoilent de nouveaux éléments sur l’incendie du bus qui a coûté la vie à six personnes.
16.03.2026, 15:1616.03.2026, 15:23

Près d’une semaine après l’incendie d’un car postal à Kerzers (FR), qui a coûté la vie à six personnes et fait cinq blessés, plusieurs éléments se précisent. Dans un communiqué publié lundi, la police fribourgeoise indique que les investigations menées avec le Ministère public permettent désormais d’établir plus précisément le déroulement du drame.

Le déroulé des faits

Le feu s’est déclaré le 10 mars vers 18h25 alors que neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule: le conducteur, sept passagers et l’auteur présumé. Selon la police fribourgeoise, six occupants ont perdu la vie dans l’incendie. Trois personnes ont réussi à sortir du bus en étant blessées. L’une d’elles, une femme de 56 ans, est toujours hospitalisée dans un état critique. Deux autres personnes, situées à l’extérieur, ont également été légèrement blessées en tentant de porter secours aux victimes.

Les autopsies et les procédures d’identification ont été menées par la médecine légale. Les corps des victimes ont été restitués aux familles le 12 mars, précise la police.

Les premières constatations techniques montrent par ailleurs que le bus était équipé de deux portes passagers. Celles-ci se sont ouvertes normalement lorsque le véhicule s’est immobilisé. L’incendie ayant été déclenché pendant le trajet, l’ouverture des portes n’a pu avoir lieu qu’une fois le bus complètement arrêté.

La thèse derrière l'acte

L’auteur présumé figure parmi les personnes décédées. Il s’agit d’un homme de 65 ans, de nationalité suisse, qui aurait agi seul. Les motivations de son geste restent inconnues:

«L’hypothèse d'un suicide élargi est toutefois privilégiée»
Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

L’homme était connu de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Berne, où il faisait l’objet d’une curatelle de gestion administrative. Aucun élément ne laissait, toutefois, penser qu’il représentait un danger pour lui-même ou pour autrui. Il était en revanche connu de la police pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

«Il est rare qu'une immolation ne s’adresse à personne»

Dans la commune encore marquée par le drame, plus de 150 personnes ont déjà bénéficié du soutien du Care Team See/Lac, selon la police. L’instruction pénale se poursuit afin de déterminer précisément les circonstances de cette tragédie. (jah)

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Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
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Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
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Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
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