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Les restes humains retrouvés dans ce hameau ont été identifiés

Les restes humains retrouvés dans ce hameau ont été identifiés

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Une grosse opération a été menée la semaine passée sur une propriété d'Engwang, en Thurgovie.image: wikipedia
Macabre découverte en Thurgovie: les restes humains retrouvés à Engwang ont été identifiés comme ceux d’une femme disparue depuis janvier. Son compagnon, suspecté de meurtre, a été arrêté en Espagne et attend une possible extradition.
05.05.2026, 17:4805.05.2026, 17:48

Les restes humains trouvés la semaine dernière sur une propriété du hameau thurgovien d'Engwang sont ceux d'une femme portée disparue depuis janvier. Une enquête est en cours contre son compagnon, un Suisse de 50 ans, suspecté de meurtre et arrêté en Espagne.

Les analyses effectuées par l'Institut de médecine légale de Saint-Gall révèlent que les restes humains sont ceux de la femme de 51 ans portée disparue. Le parquet thurgovien a confirmé mardi à Keystone-ATS l'information relayée par le portail de la Thurgauer Zeitung.

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Il y a tout juste une semaine, la police avait effectué une grosse opération sur une propriété d'Engwang, sur le territoire de la commune de Wigoltingen, à la recherche de preuves. Le couple y habitait, mais l'homme a ensuite transféré son domicile en Espagne, où il a été arrêté.

Selon un porte-parole du ministère public thurgovien, le suspect se trouve toujours en détention en Espagne en vue d'une extradition. Les autorités espagnoles décideront de la recevabilité de la demande et de la date de l'extradition. (mbr/ats)

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