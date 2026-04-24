Les faits sont survenus devant la Coop de Thayngen (SH). Image: Police cantonale de Schaffhouse

Un homme blessé par balle devant une Coop suisse

Des tirs sont survenus jeudi soir à Thayngen, dans le canton de Schaffhouse. Un suspect a été interpellé.

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La Coop de Thayngen (SH) a été le théâtre de tirs jeudi soir. Dans un communiqué, la police cantonale de Schaffhouse indique avoir été alertée par un témoin, aux alentours de 19h30, qu'un homme s'était fait tirer dessus devant le supermarché.

Dépêchés sur place, des agents ont interpellé l'auteur présumé des faits. Blessée, la victime a dû être héliportée à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte. La police ne donne pas davantages d'informations à ce stade. (jzs)