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A Berne, le «roi de Suisse» se lance à la conquête du gouvernement

A Berne, le «roi de Suisse» se lance à la conquête du gouvernement

Candidat atypique, Jonas Lauwiner brigue dimanche un siège au Conseil-exécutif bernois avec sa liste «Le roi JL».
29.03.2026, 13:3829.03.2026, 13:39
Jonas Lauwiner, portraitiert am Freitag, 15. August 2025, in Oberburg, Kanton Bern.
Jonas Lauwiner, photographié le vendredi 15 août 2025 à Oberburg, dans le canton de Berne.Image: Keystone

Celui qui se présente comme le «roi de Suisse» affiche désormais de nouvelles ambitions politiques. Jonas Lauwiner est en lice dimanche pour conquérir l'un des sept sièges au gouvernement bernois. Ce citoyen de Berthoud a déjà pris possession de dizaines de terrains abandonnés pour créer ce qu'il appelle «Empire Lauwiner».

Jonas Lauwiner aime poser en uniforme d'apparat blanc devant un canon antiaérien ou un blindé. Dans sa propagande électorale, il explique que c'est à l'Etat d'économiser, pas aux citoyens et promet de reverser 50% de son salaire au canton dès son élection au Conseil-exécutif.

A Berne, un mode de calcul unique pour garantir un siège au Jura bernois

De l'avis des observateurs, les chances de succès de Jonas Lauwiner, membre du Conseil de Ville de Berthoud (BE) sont maigres, voire inexistantes. Sa liste s'intitule sobrement «Le roi JL».

Ce candidat atypique de 31 ans a acquis une certaine notoriété en Suisse en s'appropriant des terrains sans propriétaire dans des cantons. Il recherche dans les registres fonciers des tronçons de route ou des parcelles qui sont abandonnés pour ensuite se les approprier en toute légalité. (dal/ats)

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