La politique douanière de Trump a-t-elle fait capoter ce projet de Corden Pharma?

La politique de Trump a-t-elle stoppé ce projet suisse à 500 millions?

L'entreprise Corden a discrètement enterré un projet à un demi-milliard prévu à Bâle-Campagne. La politique commerciale de Donald Trump pourrait y être pour quelque chose.

Daniel Zulauf Suivez-moi

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Il ne reste finalement rien de la nouvelle usine chimique que Corden Pharma avait annoncée en grande pompe en mars 2025. Un gigantesque projet estimé à 500 millions de francs. Ce dernier devait prendre place à Muttenz, dans le canton de Bâle-Campagne. Une porte-parole de l’entreprise nous a confirmé l'information..



Elle déclare:

«A la suite d’une réévaluation stratégique, Corden Pharma a décidé de mettre en suspens le projet de peptides à Muttenz, tout en évaluant d’autres options»

La porte-parole ne donne aucune indication sur les raisons et les résultats de cette «réévaluation stratégique». Les autorités locales ont également été laissées dans l’ignorance. Présidente de la commune, Franziska Stadelmann déclare avoir reçu, fin octobre, l’information selon laquelle Corden ne poursuivrait pas, pour l’instant, ses projets d’investissement en Suisse.

Ce qui, dans un premier temps, ne semblait pas définitif est désormais certain. Franziska Stadelmann déclare:

«Nous regrettons cette décision, sans en connaître les raisons»

L'arrivée des droits de douanes

Responsable de la promotion économique de Bâle-Campagne, Thomas Kübler dit lui aussi ne «pas savoir exactement» pourquoi le projet a été abandonné. Un spécialiste du secteur estime que la politique commerciale et douanière protectionniste des Etats-Unis a joué un rôle essentiel, voire déterminant, dans cette décision.

En août 2025, le président américain Donald Trump avait imposé des droits de douane sans précédent de 39% sur les exportations suisses en direction des Etats-Unis. En novembre dernier, ce taux avait été réduit à 15%, après des négociations mouvementées. Mais Trump continue néanmoins d’accuser la Suisse et son industrie exportatrice prospère de profiter d’un régime américain beaucoup trop généreux.

Début avril, le président américain a annoncé des droits de douane pouvant aller jusqu’à 100% sur les médicaments brevetés et leurs principes actifs. Officiellement, le but de l’administration américaine est de renforcer la production nationale et de réduire la dépendance aux importations.

Taxes et incertitude

Les exportations suisses devraient bien être taxées «seulement» à hauteur de 15%. Mais selon les produits, cette taxe peut représenter un désavantage sérieux vis-à-vis de la concurrence internationale.

Il semble que les droits de douane, et surtout l’incertitude persistante concernant de nouveaux revirements de la politique commerciale américaine, aient mis à mal les calculs d’investissement de Corden Pharma.

Corden produit des principes actifs au moyen de synthèses chimiques. L’entreprise nourrit notamment de grandes ambitions dans le très lucratif marché des médicaments contre l’obésité. Dès juillet 2024, son CEO, Michael Quirmbach, avait annoncé un investissement de plusieurs milliards afin de devenir un acteur majeur dans ce marché en forte croissance.

L'entreprise reste ambitieuse

Malgré l’abandon du projet en Suisse, les objectifs ambitieux de Corden ne semblent pas avoir été remis en cause.



L'entreprise indique:

«S’appuyant sur une forte demande et sur l’expansion continue de ses capacités au sein de son réseau mondial, Corden Pharma poursuit son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros dans les peptides au cours des prochaines années.»

Elle précise:

«La Suisse et l’Europe restent des piliers importants des activités mondiales de Corden Pharma. L’entreprise continuera d’investir dans la région dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme.»

Corden exploite déjà une production de peptides à Liestal, mais en petits volumes. Corden possède également deux sites spécialisés dans l’emballage de médicaments à Ettingen (BL), non loin de là, ainsi qu’à Fribourg, que l’entreprise avait repris en 2021 à Vifor. Corden elle-même a été fondée en 2006 et reprise en 2022 par le groupe d’investissement européen Astrong.

Ce n’est pas un hasard si Corden s’est lancée dans la production de peptides en Suisse. Le plus grand acteur mondial du secteur est la société Bachem, basée à Bubendorf — suivie de près, voire à égalité, par le fabricant chinois Wuxi. Aux Etats-Unis, les capacités en matière de peptides semblent accuser un certain retard. Bachem mise néanmoins sur la Suisse et vient tout juste de mettre en service un nouveau bâtiment de 800 millions de francs à Bubendorf. (trad. joe)