Voici les 5 sujets les plus chauds débattus au Parlement ce mois-ci

Les trois prochaines semaines seront de nouveau placées sous le signe des débats politiques du Parlement. Plusieurs dossiers sont chauds, les voici.

Reto Wattenhofer / ch media

Plus de «Suisse»

Le financement des crèches

Il sera également question de beaucoup d'argent mercredi. Le Conseil national sera alors le premier à discuter de la proposition élaborée par sa Commission de la science et de l'éducation:

La Confédération doit participer à hauteur de 710 millions de francs par an aux frais des parents pour l'accueil extrafamilial des enfants.

L'offre doit être améliorée avec 60 millions supplémentaires.

De plus, des propositions sont sur la table pour ficeler un paquet de subventions un peu plus petit et moins cher.

Dans les rangs bourgeois, cette demande se heurte au scepticisme. Le Conseil fédéral n'est pas non plus favorable à l'idée de soutenir financièrement les parents qui confient leurs enfants à une crèche. La situation financière tendue de la Confédération ne permet pas un tel engagement, argumente le gouvernement. L'accueil extrafamilial des enfants relève en outre de la compétence des cantons.

Des armes suisses pour l'Ukraine

Les pays qui possèdent du matériel de guerre de fabrication suisse doivent-ils être autorisés à le transmettre à l'Ukraine? Le Parlement débat de cette question depuis des semaines. Sous l'égide du PS et du PLR, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a forgé un compromis.

Certes, celui-ci ne sera pas encore traité lors de la session de printemps. Néanmoins, le sujet devrait donner lieu à des échanges émotionnels. Deux interventions allant dans le même sens sont à l'ordre du jour. La question de savoir si elles obtiendront une majorité dépendra surtout de la défection de membres des groupes parlementaires du PS, du PLR et du centre, qui y sont favorables. Les Verts et l'UDC rejettent clairement l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Le Conseil fédéral s'y oppose également pour des raisons de politique de neutralité.

Développement massif des énergies renouvelables

Dans quelle mesure le développement des énergies renouvelables doit-il se faire au détriment de la protection de la nature et de l'environnement? Cette question marquera le débat au Conseil national lors de la dernière semaine de la session. Pendant trois jours, la Chambre du peuple discutera de la loi fédérale sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité grâce aux énergies renouvelables.

Les objectifs de la commission consultative sont ambitieux. Selon sa volonté, la Suisse doit produire 35 térawattheures d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2035. C'est deux fois plus que ce que propose le Conseil fédéral. Une réserve stratégique d'énergie est également prévue pour que l'électricité soit disponible à la fin de l'hiver. Pour cela, il est prévu d'instaurer un supplément hivernal qui profitera surtout aux grandes centrales à accumulation.

Treizième rente AVS ou travailler plus longtemps?

L'automne dernier, les électeurs ont approuvé de justesse la réforme de l'AVS, et donc le relèvement de l'âge de la retraite des femmes. Lors de la session de printemps, le Conseil des Etats se penchera de nouveau sur la prévoyance vieillesse. Deux initiatives sont à l'ordre du jour qui, bien que portant sur le même thème, ne pourraient pas être plus différentes.

Avec leur initiative populaire, les jeunes libéraux-radicaux veulent relever l'âge de la retraite à 66 ans et le lier plus tard à l'espérance de vie. La demande devrait avoir du mal à passer au Parlement. La commission consultative s'est clairement prononcée contre l'initiative.

La demande d'une 13e rente AVS, déposée par l'Union syndicale suisse (USS) dans le cadre d'une initiative, devrait également avoir peu de chances d'aboutir. Cette initiative populaire demande une rente mensuelle supplémentaire. L'USS critique le fait que les rentes du deuxième pilier diminuent et que la rente AVS ne suffit pas pour vivre. L'initiative doit permettre d'atténuer le problème du déficit des rentes.

La réforme du deuxième pilier

Mardi, le Conseil national se penchera sur un casse-tête. Peu de projets sont aussi complexes que la réforme du deuxième pilier. L'élément clé est la baisse du taux minimum auquel le capital épargné est converti en rente. Ce taux de conversion doit être abaissé de 6,8 à 6%.

Quelques éléments d'explication 👇 Le taux de conversion est le pourcentage du capital épargné qui est converti en rente annuelle à partir du moment où une personne prend sa retraite. Cela signifie que si une personne a épargné 100 000 francs dans un plan de pension, et que le taux de conversion est de 6%, elle recevra une rente annuelle de 6000 francs.

Cette baisse du taux de conversion aura pour effet de réduire les rentes versées aux personnes qui prennent leur retraite. Aussi, afin d'atténuer les effets de la baisse des rentes – et aussi pour se faire accepter par les électeurs – le Conseil fédéral voulait introduire un mécanisme de compensation. Pour ce faire, il a misé sur un compromis entre les partenaires sociaux.

Toutefois, ce dernier est déjà caduc. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont déjà fait échouer le compromis des syndicats et des associations patronales. Sur l'insistance de la majorité bourgeoise, le Parlement a ensuite réduit les paiements compensatoires. Il n'y aura plus de suppléments de rente que pour une génération de transition de 15 ans. Le montant de la déduction de coordination est le point le plus controversé entre les deux Chambres. Celle-ci est déterminante pour le salaire assuré sur lequel les cotisations doivent être versées à la caisse de pension.

(aargauerzeitung.ch)