Politique

La Suisse serre la vis au business de la fourrure

Le National a voté massivement pour interdire les fourrures issues de mauvais traitements en Suisse.
17.09.2025, 16:1217.09.2025, 16:12
La Suisse durcit ses règles sur le commerce de fourrures.Keystone

L'importation des fourrures issues d'animaux maltraités devrait être interdite en Suisse. Le National a soutenu mercredi par 183 voix contre 9 le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative fourrure.

L'initiative de l'Alliance Animale Suisse vise à interdire l'importation de fourrures et des produits de la pelleterie provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Celle-ci doit être inscrite dans la Constitution fédérale.

La Suisse alémanique veut priver les Romands de foie gras

Pour le Conseil fédéral, ce texte n'est pas compatible avec le droit commercial, notamment avec les obligations de la Suisse envers l'OMS. Il propose toutefois un contre-projet.

Ce dernier prévoit une interdiction d’importer et de commercialiser des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux. Cette interdiction doit être inscrite dans la loi fédérale sur la protection des animaux.

Le National a soutenu ce projet. Kilian Baumann (Vert-e-s/BE) a convaincu le National d'exiger des certificats de l'Office fédéral des affaires vétérinaires. La commission s'était prononcée pour des certificats internationaux. (jah/ats)

