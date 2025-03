Les élus vaudois ne lâchent pas Valérie Dittli

Dans un contexte de «méfiance» et de «crise institutionnelle profonde», il est «impératif» de «ramener la sérénité» et de «rétablir la confiance» envers l'Etat, ont répété les chefs de groupe.

Les chefs de groupe ont d'ores et déjà exigé «une pleine collaboration et transparence du Conseil d'Etat», lui demandant notamment de lever le secret de fonction sur les faits qui seront investigués . Ils ont aussi relevé que le périmètre des investigations ne devrait pas se cantonner au seul Département des finances, mais concerner l'ensemble du gouvernement.

Cette délégation de «11 ou 13 membres», choisis selon les forces politiques du Grand Conseil, regroupera des députés des Commissions de gestion (Coges) et des finances (Cofin). Prenant comme «point de départ» les dysfonctionnements révélés par Jean Studer, elle aura comme mission de procéder «à toutes les investigations, et notamment des auditions, qu'elle jugera utiles.» Les conclusions de son rapport sont attendues pour la fin décembre 2025.

Ce dernier, mandaté comme expert indépendant, a formulé plusieurs griefs à l'encontre de Valérie Dittli, et notamment de sa demande d'annulation de taxations fiscales entrées en force et une possible violation du secret de fonction.

Comment une petite boîte vaudoise est devenue un géant bancaire

L'ancien courtier en ligne est devenu l'une des plus grandes banques du pays. Et il semblerait que Swissquote soit parti pour s'établir durablement parmi les leaders.

Les entreprises fusionnent ou se rachètent mutuellement, elles deviennent plus grandes et moins nombreuses. Le processus conduit à moins de concurrence, ce qui signifie moins d'innovation et des prix plus élevés. Cette concentration du marché est en réalité le contraire de ce que souhaitent les consommateurs.