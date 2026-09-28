Les postes pour le Conseil d'Etat fribourgeois seront chers. Keystone

Voici combien de candidats visent le Conseil d'Etat fribourgeois

Au total, quatorze candidats vont se présenter sur cinq listes différentes. L'élection se tiendra en novembre prochain.

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Quatorze personnes, inscrites sur cinq listes, sont candidates pour décrocher l’un des sept sièges au Conseil d’Etat fribourgeois lors des élections cantonales du 8 novembre. Pour le Grand Conseil, la Chancellerie d'Etat dénombre 686 candidats pour 110 sièges.

Par rapport aux élections de 2021, le nombre de candidats apparaît en recul pour le gouvernement, 14 contre 19, mais en augmentation pour le législatif, 686 contre 664. La Chancellerie d'Etat a publié tous les noms lundi, date butoir à midi pour le dépôt des listes.

Quatre élections à la préfecture mettront aux prises plusieurs candidats. Il s'agit de la Sarine, avec pas moins de sept prétendants, de la Singine, du Lac et de la Veveyse. En Gruyère, dans la Broye et dans la Glâne, une seule personne est candidate.

Le contrôle de la validité des listes déposées est réservé jusqu’à lundi prochain, à midi également, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), précise le communiqué. L'éventuel deuxième tour au Conseil d'Etat se tiendra le 29 novembre. (ats)