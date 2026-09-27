Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
On pourrait penser que tout va pour le mieux à Fribourg-Gottéron, après son premier titre national ce printemps. D'autant que les Dragons réalisent un début de saison correct (ils sont 4e, avec huit points en six matchs). Or, ce n'est pas le cas...
Samedi, pendant le match à domicile contre Langnau (victoire 4-3 après prolongation), trois banderoles hostiles à la direction du club ont été déployées dans le Kop Nord, le fief des ultras fribourgeois. Sur la photo publiée par le compte instagram «fr_gotteronfans», on peut lire le message:
Ces banderoles font référence à trois décisions récentes des dirigeants de Gottéron, qui ont particulièrement fait grincer des dents les fans. La première? L'augmentation du prix des abonnements, dans tous les secteurs de la patinoire. Une première en six ans.
Certains y ont vu l'opportunisme d'un club cherchant à surfer sur le succès actuel. Mais le directeur général de Gottéron, John Gobbi, s'en est défendu dans les médias. «La décision est stratégique. Elle avait été prise avant le titre, avant les play-off», a-t-il expliqué. Le CEO des Dragons a justifié cette augmentation par «l'expérience» singulière qu'un spectateur vit lors d'un match à la BCF Arena:
Apparemment, il faudra une expérience encore plus forte pour que tous les fans digèrent cette augmentation...
Le photographe, ensuite. Adrien Perritaz, lié au club depuis de nombreuses années, a annoncé vendredi sur Instagram:
Il a précisé:
Adrien Perritaz, lui-même grand fan du club, a reçu de nombreux messages de soutien en commentaires de son post, dont celui du hockeyeur de Gottéron Christoph Bertschy.
Le secteur visiteur de la BCF Arena, finalement. Il a été raccourci cet été, pour n'accueillir plus que 220 supporters à l'intérieur de cette cage vitrée. La place libérée a été comblée par des sièges. Là encore, on devine un choix économique: les places assises rapportent davantage que celles debout.
Au moment des travaux, le compte Instagram «fr_gotteronfans» publiait des photos de ce nouveau secteur. Accompagnées d'un message déplorant ce raccourcissement:
Depuis, ce fameux secteur visiteur est devenu la risée des réseaux sociaux, avec de nombreux fans de Gottéron – et d'autres équipes – qui s'indignent de sa petite taille.
Les banderoles du Kop Nord, samedi, ont servi de rappel à cette grogne du public fribourgeois quant à ces trois récentes décisions. Reste à savoir comment le club va la gérer.