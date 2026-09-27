Le Kop Nord de Fribourg a déployé des banderoles critiquant de récentes décisions du club. image: watson

Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir

Le Kop Nord, les ultras de Fribourg-Gottéron, ont déployé des banderoles avec un message fort contre la direction du club, samedi lors de la victoire face à Langnau.

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On pourrait penser que tout va pour le mieux à Fribourg-Gottéron, après son premier titre national ce printemps. D'autant que les Dragons réalisent un début de saison correct (ils sont 4e, avec huit points en six matchs). Or, ce n'est pas le cas...

Samedi, pendant le match à domicile contre Langnau (victoire 4-3 après prolongation), trois banderoles hostiles à la direction du club ont été déployées dans le Kop Nord, le fief des ultras fribourgeois. Sur la photo publiée par le compte instagram «fr_gotteronfans», on peut lire le message:

«Secteur visiteur, photographe, abo»

«Champions suisses sur la glace»

«Champions du ridicule en coulisses!»

Les banderoles déployées dans le Kop Nord de Fribourg, samedi soir. image: instagram

Ces banderoles font référence à trois décisions récentes des dirigeants de Gottéron, qui ont particulièrement fait grincer des dents les fans. La première? L'augmentation du prix des abonnements, dans tous les secteurs de la patinoire. Une première en six ans.

Certains y ont vu l'opportunisme d'un club cherchant à surfer sur le succès actuel. Mais le directeur général de Gottéron, John Gobbi, s'en est défendu dans les médias. «La décision est stratégique. Elle avait été prise avant le titre, avant les play-off», a-t-il expliqué. Le CEO des Dragons a justifié cette augmentation par «l'expérience» singulière qu'un spectateur vit lors d'un match à la BCF Arena:

«Elle (l'expérience) est différente que dans d’autres stades. Notre offre se situe dans les meilleures»

Apparemment, il faudra une expérience encore plus forte pour que tous les fans digèrent cette augmentation...

On en parle en détail ici👇 Comment Gottéron justifie la hausse du prix de ses abos

Le photographe, ensuite. Adrien Perritaz, lié au club depuis de nombreuses années, a annoncé vendredi sur Instagram:

«J’ai appris que je ne serai plus photographe du HC Fribourg-Gottéron. Après 12 saisons à photographier notre équipe, mon aventure s’arrête ici»

Il a précisé:

«Cette décision ne m’appartient pas. Je suis triste et déçu que cela se termine ainsi. J’aurais adoré continuer (...)»

Adrien Perritaz, lui-même grand fan du club, a reçu de nombreux messages de soutien en commentaires de son post, dont celui du hockeyeur de Gottéron Christoph Bertschy.

Adrien Perritaz a publié un livre sur le sacre de Gottéron👇 Ce photographe a fait «un pari risqué» lors du sacre de Gottéron

Le secteur visiteur de la BCF Arena, finalement. Il a été raccourci cet été, pour n'accueillir plus que 220 supporters à l'intérieur de cette cage vitrée. La place libérée a été comblée par des sièges. Là encore, on devine un choix économique: les places assises rapportent davantage que celles debout.

Au moment des travaux, le compte Instagram «fr_gotteronfans» publiait des photos de ce nouveau secteur. Accompagnées d'un message déplorant ce raccourcissement:

«Voici un aperçu de notre minuscule nouveau secteur visiteur. Absolument pas digne de notre statut, ni des innombrables vidéos et propos vantant l’ambiance et la grosse présence fribourgeoise, que ce soit en finale à Davos ou lors des trains spéciaux, pour ne citer que ces exemples.»

Le nouveau secteur visiteur, lors des travaux cet été. La place laissée vide à côté, à cause du raccourcissement, a été remplacée par des sièges. image: instagram

Depuis, ce fameux secteur visiteur est devenu la risée des réseaux sociaux, avec de nombreux fans de Gottéron – et d'autres équipes – qui s'indignent de sa petite taille.

Les banderoles du Kop Nord, samedi, ont servi de rappel à cette grogne du public fribourgeois quant à ces trois récentes décisions. Reste à savoir comment le club va la gérer.