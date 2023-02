Un pas de plus vers l'envoi d'armes suisses en Ukraine

Une minorité souhaite approuver ce projet. Il est temps, à ses yeux, pour la Suisse de se montrer solidaire envers ses partenaires qui souhaitent réexporter du matériel de guerre en Ukraine, et d’apporter ainsi sa contribution à la sécurité européenne.

Berne a refusé à plusieurs reprises d'autoriser les réexportations de matériel de guerre. L'Allemagne voulait transmettre des munitions pour les canons de chars de défense antiaérienne. Le Danemark souhaitait livrer des chars Piranha. A chaque fois, la Suisse a invoqué la loi et la neutralité.

Pour une minorité, cette modification n’est pas compatible avec la neutralité. Elle constitue avant tout un soutien à l’industrie de l’armement, et aussi une tentative de contourner l’interdiction de livrer des armes à l’Ukraine.

L’assouplissement des conditions de réexportation contribue au maintien d’une base technologique et industrielle importante pour la sécurité (BTIS) forte, estime la commission. Elle pourra ainsi continuer à assurer sa défense de manière autonome.

L'assouplissement doit permettre de renforcer la compétitivité de l’industrie de l’armement helvétique, poursuit la commission. Un régime de réexportation trop restrictif pourrait dissuader certains pays d’acheter du matériel de guerre en Suisse, si ceux-ci ont l’interdiction d’en disposer librement lorsqu’ils n’en ont plus besoin.

L'initiative parlementaire, adoptée par 6 voix contre 4 et deux abstentions, permettrait de résoudre les problèmes que posent les déclarations de non-réexportation, argumente la commission dans un communiqué publié vendredi.

Pas question non plus de réexporter vers des pays, qui violent gravement les droits humains ou qui pourraient utiliser les armes contre la population civile. La nouvelle disposition serait rétroactive.

Les pays acheteurs devront toujours signer une déclaration de non-réexportation. Mais celle-ci pourra être limitée à 5 ans pour les Etats qui partagent les valeurs de la Suisse et disposent d'un régime de contrôle des exportations comparable.

