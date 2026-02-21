faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Pourquoi les militaires suisses sont fâchés et menacent les politiques

Stefan Holenstein, président de la Société suisse des officiers (SOG),
Stefan Holenstein, président de la Société suisse des officiers (SOG). keystone

Pourquoi les militaires suisses sont fâchés et menacent les politiques

L'Association des sociétés militaires suisses (ASM) dit avoir perdu patience face à «l'immobilisme» persistant en matière de sécurité et d'armée, et menace de passer à des mesures «plus poussées».
21.02.2026, 10:4121.02.2026, 10:41

L'Association des sociétés militaires suisses (ASM) dénonce «l'immobilisme qui règne depuis des années» en matière de politique de sécurité, d'armée et de finances. Sa patience à l'égard du monde politique est épuisée et elle examine des mesures «plus poussées».

«Nous continuons à nous en tenir, et ce pour les années à venir, à 0,7% du PIB pour les dépenses de défense, ce qui est honteusement peu et constitue un aveu d'impuissance pour la riche Suisse dans le contexte européen»
Le président de l'ASM Stefan Holenstein

Après quatre ans de guerre en Europe, la Suisse n'est ni en mesure de se défendre ni apparemment disposée à investir les fonds nécessaires depuis longtemps pour l'équipement et le réarmement de l'armée, ajoute l'ASM dans un communiqué. L'ASM salué donc le relèvement de 0,8 % de la TVA pour l'armée comme «un signal fort» du Conseil fédéral en matière de politique de sécurité, «dans l'espoir que le Parlement et les partis suivent rapidement».

Armée suisse: «La situation est très grave. Il y a un besoin urgent d’agir»

Pour l'association, le Conseil fédéral et les Chambres «doivent impérativement assumer sans réserve leurs responsabilités» et s'unir pour soutenir une solution de financement susceptible de réunir une majorité.

«Une priorité absolue»

Président de l'Alliance pour la sécurité en Suisse, le conseiller national Reto Nause (Centre/BE) a en particulier appelé les partis bourgeois à faire front commun en matière de défense. Le commandant des Forces aériennes, Christian Oppliger, a lui déclaré que 36 avions de combat F-35 constituaient «le minimum absolu» pour la protection de l'espace aérien. Il a également souligné la nécessité de maintenir l'acquisition du système de défense aérienne Patriot.

Invité de l'assemblée générale, le conseiller fédéral Martin Pfister a assuré que la sécurité de la population constitue «une priorité absolue». L'augmentation temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée est une solution viable à cet effet, a-t-il dit, cité dans le communiqué de l'ASM.

L’UDC veut le retour d'une pratique abolie à l’armée depuis 18 ans

Selon lui, il est «urgent d'investir rapidement dans l'équipement et le réarmement de notre armée, qui n'est toujours pas en mesure d'assurer notre défense».

En conclusion de son assemblée générale, l'ASM promet d'examiner «toutes les possibilités pour enfin mettre en oeuvre le financement durable» de l'armée. «Un plan parfait qui arrive avec des années de retard n'a aucune valeur» à ses yeux. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Lidl a désormais son sac de luxe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Entre la Russie et l'Ukraine, c'est Genève qui a gagné
Policiers lourdement armés, salles verrouillées et navettes fébriles ont rythmé deux jours de discussions intenses. Sur le fond, beaucoup de questions restent ouvertes, mais la Suisse sort renforcée.
Gris, l’Intercontinental se dresse dans le ciel pluvieux de Genève. Autour de l’hôtel sans éclat de la cité diplomatique suisse, des policiers patrouillent, pistolets-mitrailleurs en bandoulière. «Pas un pas de plus», grogne un agent en uniforme dans la froide soirée de février. Rubans de sécurité. Barricades. Sirènes. Un homme aux cheveux gris surgit brièvement de l’Intercontinental et un journaliste lance: «N’est-ce pas Witkoff?» Quelques manifestants pro-ukrainiens agitent leur drapeau bleu et jaune.
L’article