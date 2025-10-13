larges éclaircies10°
Gag ou réalité? Le mystérieux soutien au candidat UDC Dugerdil

Le candidat Lionel Dugerdil UDC, centre, defile a l&#039;occasion des resultats au premier tour de l&#039;election complementaire d&#039;un membre du Conseil d&#039;Etat genevois, sur le plateau TV de ...
Lionel Dugerdil, au centre. Genève, 28 septembre 2025.Image: KEYSTONE

Plusieurs rédactions ont reçu un communiqué d'une association musulmane apportant son soutien à Lionel Dugerdil, candidat UDC à l'élection du Conseil d'Etat genevois, dont le second tour aura lieu le 19 octobre. Problème: cette association n'apparaît nulle part.
13.10.2025, 19:0013.10.2025, 20:04
Antoine Menusier
Antoine Menusier

«L’Association des Citoyens Musulmans Genevois exprime son soutien à Lionel Dugerdil dans le cadre de l’élection au Conseil d’Etat du 19 octobre.» Un communiqué émanant de cette association a été envoyé ce lundi à plusieurs médias.

Joint par watson, le candidat de l'UDC à l'élection du 19 octobre au Conseil d'Etat genevois face au Vert Nicolas Walder, dit apprendre l'existence de cette démarche en sa faveur par notre appel. «Je ne connais pas cette association, mais j'accepte ce soutien», dit Lionel Dugerdil, visiblement surpris.

«Un leader» ou «une supercherie»? Il doit faire gagner l'UDC à Genève

Le texte en question:

«Notre association souhaite encourager une participation citoyenne active et responsable, fondée sur le respect des institutions de la République et sur les valeurs familiales, sociales et éthiques qui font la richesse du canton de Genève. Nous reconnaissons en M. Dugerdil un candidat attaché à la famille, à la cohésion sociale et à la sécurité de tous les Genevois, indépendamment de leur origine ou de leur confession.»
«Brillant», «woke»: Nicolas Walder doit éviter le pire pour les Verts

Le communiqué est signé Hakan Tulkarem, présenté comme «contact presse». Problème: l’Association des Citoyens Musulmans Genevois n'apparaît nulle part sur le Web ou les réseaux sociaux. Hakan Tulkarem existe-t-il seulement? Le nom de famille Tulkarem est celui d'un camp palestinien en Cisjordanie. Le numéro de portable indiqué sur le communiqué de cette mystérieuse association sonne dans le vide lorsqu'on le compose.

S'agit-il d'un gag? D'un coup tordu fait au candidat de l'UDC? Joint également, le conseiller aux Etats genevois MCG Mauro Poggia dit ne pas connaître cette association et ne rien savoir de ce prétendu soutien. Vraiment bizarre.

L’article