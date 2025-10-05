Nicolas Walder, Genève, 28 septembre 2025. Image: KEYSTONE

«Brillant», «woke»: Nicolas Walder doit éviter le pire pour les Verts

Opposé à l'UDC Lionel Dugerdil, Nicolas Walder, candidat au Conseil d'Etat genevois soutenu par toute la gauche, est un «étatiste dépensier» pour les uns, un «homme constructif» pour les autres. A l'approche du second tour du 19 octobre, watson dresse son portrait de campagne. Suivra demain celui de son adversaire.

Agé de 59 ans, le conseiller national Nicolas Walder porte les espoirs de la gauche à deux semaines du second tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat genevois. Est-il le bon candidat pour faire barrage à Lionel Dugerdil, le candidat de l’UDC? Plus simplement, l'homme qu'il faut au canton de Genève? Julien Nicolet-dit-Félix en est convaincu. Le vice-président du groupe des Verts au Grand Conseil genevois l’affirme:

«Nicolas Walder est quelqu’un de brillant, d’une grande finesse intellectuelle. Il a une compréhension très aiguë des enjeux politiques» Julien Nicolet-dit-Félix, Les Verts

Julien Nicolet-dit-Félix a côtoyé le candidat au Conseil d’Etat lorsque ce dernier présidait les Verts genevois.

«Il prend les décisions adéquates. Je suis persuadé qu’il sera tout à fait capable de trouver des solutions constructives. Lorsqu’il était maire de Carouge, où, à ma connaissance, tout le monde garde un bon souvenir de lui, il travaillait dans un respect mutuel avec la PLR Anne Hiltpold, l’actuelle conseillère d’Etat, alors membre de l’exécutif carougeois.» Julien Nicolet-dit-Félix, Les Verts

Duel serré en vue La course est ouverte et le duel sera serré. Telle est la donne à l’approche du 19 octobre, date du second tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat genevois, qui fait suite à la démission de l’écologiste Antonio Hodgers. Arrivé en tête du premier tour du dimanche 28 septembre avec 29,6% des voix, Nicolas Walder, qui bénéficie du soutien des gauches socialiste et radicale, a pour mission de sauver l’unique siège des Verts au gouvernement. Face à lui, Lionel Dugerdil, deuxième du premier tour avec 24,6% des voix, part au combat avec l’appui du PLR, du MCG et de personnalités du Centre et des Verts’libéraux. Il sera peut-être celui qui fera entrer pour la première fois l’UDC au gouvernement cantonal.

Aux yeux du vice-président du groupe écologiste au parlement genevois, Nicolas Walder, marié depuis 2021 – l'année de la votation approuvant le mariage pour tous – à un réalisateur colombien, présente toutes les qualités requises pour le poste qu’il convoite: «Il a présidé un parti cantonal, dirigé un exécutif communal et il siège au législatif fédéral.»

«Un défenseur des politiques wokes»

Ce «couteau suisse» des mandats électifs n’a visiblement pas laissé que de bons souvenirs. Parlant à titre anonyme, cet ancien membre des Verts genevois passé chez les Verts’libéraux, dénonce en Nicolas Walder «un défenseur des politiques wokes, un défenseur des opprimés de toutes sortes, avec une approche bisounours, conforme au principe un brin frelaté de la convergence des luttes, alors qu’on sait bien qu’un opprimé peut être l’oppresseur d’un autre opprimé».

L'ex-écologiste en veut au «trio Walder, Mazzone, Klopfenstein d’avoir fait basculer les Verts à la gauche du PS, alors qu’à l’origine, le parti, bien que progressiste, était plutôt situé au centre de l’échiquier politique».

En 2022, il y avait eu l’affaire de l’interdiction faite par le parti écologiste à ses élus cantonaux de manger de la viande en public – décision largement assouplie par la suite. A un an des élections cantonales et fédérales, ce «steak-gate» au goût liberticide avait probablement porté préjudice aux Verts genevois.

Commentaire a posteriori de Julien Nicolet-dit-Félix:

«Je le reconnais, cette interdiction était une maladresse, mais elle avait été montée en épingle par nos adversaires. Il faut préciser que Nicolas Walder ne présidait plus le parti à l’époque et n’a donc eu aucun rôle dans cette affaire (réd: Nicolas Walder a été remplacé en 2020 à la tête du parti par Delphine Klopfenstein Broggini).» Julien Nicolet-dit-Félix, Les Verts

«Pas le moment d’avoir un étatiste dépensier»

Le député du Centre au Grand Conseil Sébastien Desfayes voit en Nicolas Walder un «étatiste, avec une approche communautariste de la société, contraire à la vision universaliste chère aux vrais libéraux». Sur un plan financier, Sébastien Desfayes estime que «ce n’est pas le moment d’avoir un étatiste dépensier au gouvernement cantonal».

«Le Conseil d’Etat a en effet prévu un plan d’économies au premier semestre 2026 pour amortir le déficit d’un demi-milliard de francs inscrit au budget de l’année prochaine. Il est évident que la tâche du gouvernement consistant à trouver des économies serait rendue beaucoup plus difficile si Nicolas Walder était élu, ce qui ne serait pas le cas, bien au contraire, avec l’élection de Lionel Dugerdil.» Sébastien Desfayes, Le Centre

«On lui fait un procès d’intention»

«On fait ici un procès d’intention à Nicolas Walder, rétorque Julien Nicolet-Félix. Et puis, comme chacun sait, les décisions, cela vaut pour les paquets d’économies, sont prises à la majorité du Conseil d’Etat, qui penche actuellement déjà à droite. L’élection de Nicolas Walder permettrait de conserver un certain équilibre plutôt que d’avoir un collège penchant dangereusement à droite avec Lionel Dugerdil. Les finances de Carouge lorsqu’il en était le maire se portaient bien.»

Blocage des voies CFF

Les retombées en Suisse de la guerre à Gaza sont tout sauf de la musique d’avenir financière. Genève est avec Lausanne l’une des places fortes des mobilisations propalestiniennes. A ce propos, l’UDC Vincent Schaller, élu au conseil municipal (conseil délibératif) de la Ville de Genève, en veut à Nicolas Walder «d’avoir approuvé en juin dernier, parce qu’il trouvait cette action légitime, le blocage des voies de chemins de fer de la gare de Genève Cornavin par des manifestants propalestiniens (réd: une nouvelle action de blocage des voies de train à Cornavin a eu lieu jeudi 2 octobre)». L’élu UDC reprend:

«C’est son droit le plus strict d’affirmer son soutien au peuple palestinien, mais on ne peut avoir au Conseil d’Etat un homme approuvant la bordélisation de la vie politique» Vincent Schaller, UDC

La charge est lourde, elle fait passer le candidat des Verts pour un activiste sous l’influence de la rue. Julien Nicolet-dit-Félix dresse de lui un tout autre portrait. «Nicolas Walder est un homme avec des bases solides. Il a été diplômé de l’Ecole hôtelière avant de s’engager au CICR. Il est ouvert d’esprit, mais il sait aussi poser des limites.»

«Ce sera peut-être un vote blanc»

Julien Nicolet-dit-Félix cite le cas d’une élue verte convertie à l’islam qui portait le voile. C’était en 2019, au moment de l’adoption de la loi genevoise sur la laïcité, perçue comme «islamophobe» par les tenants d’une approche décoloniale et communautariste de la société.

«Nicolas Walder, qui présidait le parti, avait fait valoir avec beaucoup de tact que la laïcité est précisément ce qui permet la liberté religieuse et la liberté de conscience. Le parti et cette élue voilée, le port du voile en tant que tel ne lui ayant jamais été reproché en interne, s’étaient finalement séparés, les valeurs défendues par cette dernière, notamment sur la question de l’homosexualité, se démarquant de la ligne progressiste des Verts.» Julien Nicolet-dit-Félix, Les Verts

L'ex-écologiste passé chez les Verts'libéraux, cité plus haut, se dit bien embarrassé: