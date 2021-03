Quel que soit le résultat de cette élection complémentaire, le PLR aura fort à faire dès demain. Comment va-t-il panser ses plaies?

Le parti est déchiré entre ceux qui appellent au rassemblement à tout prix. Et les autres, comme Christian Lüscher très actif sur facebook qui notait il y a quelques jours encore ceci:



«Nous croyons que ceux qui pensent apporter des remèdes, de l’apaisement, de l’efficacité, de l’unité en appelant à la paix des braves comme si de rien n’était ne plantent pas seulement des clous nocifs dans l’équilibre des institutions; ils fragilisent l’âme même de la politique. Non, malgré tous les arguments apparemment rationnels et émotionnels entendus, le vieux PLR qui signe ces lignes ne peut imaginer de voter Pierre Maudet . Ce serait trahir des valeurs qui ont inspiré tout son engagement politique .»