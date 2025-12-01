La conseillère nationale socialiste Jessica Jaccoud en mars 2024. Keystone

Jessica Jaccoud n'est pas dans la course au Conseil d’Etat vaudois

La conseillère nationale a annoncé qu'elle ne briguera pas la succession de Rebecca Ruiz. Le Parti socialiste est convoqué le 13 décembre pour choisir son candidat.

La conseillère nationale et coprésidente des Femmes socialistes suisses a déclaré en exclusivité à nos confrères de 24 Heures qu'elle ne briguera pas la succession de Rebecca Ruiz au Conseil d’Etat vaudois. Pour rappel, la ministre socialiste en charge de la santé et de l'action sociale quittera son poste au printemps prochain pour des raisons de santé.

«Mon mandat à Berne a démarré il y a deux ans, je viens d’être élue à la coprésidence des Femmes socialistes suisses et il y a tant à faire pour la défense des locataires et la lutte contre la violence faite aux femmes» Jessica Jaccoud, à 24 Heures

Le Parti socialiste est convoqué le 13 décembre prochain pour choisir son candidat. Le nom de l’ancien conseiller national socialiste Roger Nordmann est sur toutes les lèvres, poursuit 24 Heures, mais le président du Parti socialiste vaudois, Romain Pilloud, «se garde de commenter les spéculations». (ag)