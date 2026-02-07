Les Femmes socialistes réaffirment leur pacifisme

Keystone

Réunies samedi en assemblée générale, les Femmes socialistes ont défendu une politique de la paix féministe. La centaine de participantes demande en particulier l'interdiction d'exporter du matériel de guerre vers des régions en conflit ou en crise.

Plus de «Suisse»

Le groupe a adopté un papier de position sur la paix féministe. Il a aussi apporté son soutien au référendum contre l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre.

Les Femmes socialistes s'opposent également à l'extension du service militaire obligatoire aux femmes. L'égalité ne signifie pas forcer les femmes à entrer dans des structures militaires patriarcales, indique l'organisation dans un communiqué, ajoutant rejeter également les journées d'orientation obligatoires pour tous les jeunes de 17 ans.

La Suisse devrait plutôt investir dans la promotion de la paix, la résolution des conflits et la communication non violente, lit-on encore dans le communiqué. Il cite la coprésidente du mouvement, Tamara Funiciello: «Les droits humains sont actuellement bafoués; il faut y répondre non seulement par une vision, mais aussi par des revendications concrètes».

La cheffe de file a également critiqué le fait que le Parlement préfère investir «dans des chars plutôt que dans la sécurité des femmes». La prise de conscience de l'ampleur de la violence sexiste a certes atteint la Berne fédérale, mais la volonté politique fait défaut en matière de financement, a-t-elle ajouté. (ats)