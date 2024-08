Voici combien vous payerez en plus avec la hausse de la TVA

Le Conseil fédéral veut que la 13ᵉ rente AVS soit financée par des taxes supplémentaires sur la valeur ajoutée. Une estimation montre combien cela coûterait au ménage moyen.

Stefan Bühler / ch media

Plus de «Suisse»

On parle de cinq milliards de francs par an: pour financer la 13e rente AVS, le Conseil fédéral veut recourir uniquement à une augmentation de la TVA. C'est ce qu'a annoncé mercredi la ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider. Un argument important du Conseil fédéral: avec l'augmentation de la TVA, les retraités contribuent également à la rente supplémentaire décidée par le peuple en mars.

Selon les chiffres de la Confédération, des recettes de 4,2 milliards sont nécessaires dans un premier temps, mais si le nombre de retraités augmente, cette somme s'élèvera déjà à cinq milliards de francs dans environ cinq ans. Mais si les retraités paient davantage de TVA à chaque achat pour financer les dépenses supplémentaires de l'AVS, on peut se demander combien il leur restera de la 13e rente à la fin?

Cela dépendra d'abord en grande partie de l'ampleur de l'augmentation de la TVA. Mercredi dernier, la conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider ne s'est pas encore laissée aller à des confidences. Tout ce qu'elle a dit, c'est que l'augmentation sera légèrement supérieure à 0,4%. Mais la socialiste n'a pas pu ou voulu donner le chiffre exact. La hausse de la TVA devrait se situer entre 0,5% et 0,7%: le Conseil fédéral devrait l'annoncer à l'automne. Ensuite, le Parlement aura encore son mot à dire, et le peuple décidera en dernier lieu.

Malgré tout, il est déjà possible d'estimer l'impact de cette hausse sur les ménages. Frank Marty, expert fiscal de l'organisation faîtière de l'économie Economiesuisse, calcule:

«Dans un ménage moyen, 0,5 point de pourcentage supplémentaire pour la TVA entraîne des coûts d'environ 200 francs par an»

Pour les ménages dont le revenu est inférieur à 5000 francs et qui consomment moins, cette valeur serait d'environ 125 francs par an. Et pour les personnes dont le salaire est supérieur à 13 500 francs et qui achètent donc plus et plus cher, cette valeur estimée s'élèverait à environ 450 francs par an.

Il ne s'agit que d'une estimation, mais l'ordre de grandeur permet déjà de conclure que, comparés à la rente maximale de 2370 francs par mois et à la rente moyenne d'environ 1870 francs, ce sont des montants gérables. Ou comme le dit l'expert d'Economiesuisse:

«Même s'il y a une augmentation de la TVA, la 13ᵉ rente AVS rapportera toujours beaucoup aux personnes à la retraite»

Et ce même si l'on déduit les impôts supplémentaires sur le revenu, explique Marty.

Malgré tout, il maintient: «Les cinq milliards qui seront nécessaires représentent beaucoup d'argent. Une telle somme ne pousse pas sur les arbres, mais doit être payée». Les jeunes générations en seront les premières victimes, car elles devront également payer les taux de TVA plus élevés pour financer les retraites supplémentaires des personnes âgées.

La gauche mise sur les retenues salariales

Les personnes et les familles aux revenus modestes ressentent plus fortement une augmentation de la TVA que les personnes à hauts revenus. Bien que la charge fiscale soit moindre en chiffres absolus pour ces derniers, ils doivent proportionnellement consacrer une plus grande partie de leur revenu aux besoins de la vie quotidienne, sur lesquels la TVA est prélevée.

C'est aussi pour cette raison que la gauche et les syndicats souhaitent financer tout ou partie de la 13e rente AVS par des prélèvements supplémentaires sur les salaires. Cela aurait pour conséquence une redistribution plus importante des fonds des groupes de population aisés vers les groupes plus pauvres, mais ne toucherait que les personnes actives.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci