Sur la question des énergies décarbonées, Greenpeace n'a pas changé d'avis sur le nucléaire? Nous sommes contre le nucléaire, qui est d'ailleurs un gouffre financier, si on regarde bien le prix en milliards d'un nouveau réacteur. Nous préférons nous engager en faveur de la promotion des énergies renouvelables et de méthodes efficaces qui permettent de résoudre les problèmes énergétiques de manière optimale.

Comment faut-il faire pour respecter ces limites planétaires, alors? En Suisse, où elles sont clairement dépassées, il faut renforcer les programmes de protection du climat, comme en modernisant nos méthodes de chauffage et en les rendant plus écologiques. Mais avec le programme d’allégement des finances de la Confédération mis en avant par le Conseil fédéral à chaque occasion, c'est difficile.

Toutes les parties en présence, qu'il s'agisse des milieux économiques, des partis centristes ou de droite, se mettent cependant d'accord sur un point: la transformation de notre économie et de notre société en un modèle plus écologique reste un objectif. Mais les priorités et les méthodes divergent.

Les chasseurs ont abattu plus de 100 loups l'an dernier en Suisse

La barre des cent loups tués a été passée en une année. Le Grison et le Valais comptent pour la plupart des tirs.

Les chasseurs suisses ont abattu de manière légale 101 loups entre le 1er février 2024 et la fin janvier 2025. Six autres sont morts accidentellement ou de causes naturelles. Selon les données publiées vendredi par la fondation Kora, 47 loups ont été abattus depuis l'été aux Grisons, 34 dans le Valais, cinq dans le canton de Vaud, trois dans le canton de Saint-Gall et trois également au Tessin.