Politique

Les Etats- Unis dévoilent ce que la Suisse a promis

Les Etats- Unis dévoilent ce que la Suisse a promis

Washington publie les termes de l’accord-cadre avec la Suisse : investissements massifs, ouverture accrue du marché et taux douaniers plafonnés à 15%.
14.11.2025, 19:5414.11.2025, 19:54
Le Conseil fédéral a annoncé un nouvel accord dans le conflit douanier avec le président américain Donald Trump (archives).
L'administration Trump a passé un accord avec la Confédération.Keystone

Selon la Maison blanche, la Suisse s'engage à investir au moins 200 milliards de dollars et le Liechtenstein au moins 300 millions sur le sol américain dans les cinq prochaines années. Les Etats-Unis, qui ont dévoilé les grandes lignes de l'accord-cadre, comptent sur une entrée en vigueur au 1ᵉʳ trimestre 2026.

Ce que la Suisse a promis selon Washington

La Suisse et la Principauté voisine «ont l'intention d'améliorer l'accès au marché pour les produits américains, en appliquant des droits de douane nuls sur tous les biens industriels américains, les produits de la mer américains et certains produits agricoles américains, et en appliquant des quotas douaniers sur un certain nombre d'autres produits agricoles américains».

La Confédération et la Principauté s'engagent aussi à examiner les possibilités d'offrir aux fournisseurs de services un accès supplémentaire à leurs marchés, selon cette déclaration.

A propos des promesses suisses

Accord Suisse Etats-Unis: ce que l'on sait en 4 points

Selon Washington, Berne a l'intention de collaborer avec les USA «afin d'examiner les mesures spécifiques qui restreignent l'accès au marché pour les volailles et les produits à base de volaille américaine, renforçant les opportunités pour les exportations agricoles américaines en Suisse». Il est aussi question de «rationaliser les exigences sanitaires en matière d'étiquetage et de certificats en particulier pour le boeuf, le bison et les produits laitiers».

Ce que les Etats-Unis ont promis

En échange, la patrie de Donald Trump appliquera «un taux douanier de 15%» sur les marchandises en provenance de Suisse et du Liechtenstein. Elle veillera à ce que les surtaxes «n'excèdent pas 15% pour les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs originaires» des deux pays.

C'est ce qui ressort de la «déclaration commune sur un accord-cadre entre les Etats-Unis, la Suisse et le Liechtenstein pour un commerce équitable, équilibré et réciproque», diffusée sur le site de la Maison blanche vendredi. (jah/ats)

