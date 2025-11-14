Accord Suisse Etats-Unis: ce que l'on sait en 4 points

Après plus de trois mois à 39%, un accord est enfin trouvé. La Suisse et les Etats-Unis se sont entendus sur un nouveau régime douanier.

Qu’est-ce qui change?

La Suisse et les États-Unis sont parvenus à un accord dans leurs négociations sur un nouveau régime douanier. Comme l’a annoncé le Conseil fédéral, le nouveau taux de douane s’établit à 15%. Jusqu’ici, il était fixé à 39%.

Le ministre de l'économie Guy Parmelin a obtenu un résultat lors de son déplacement aux Etats-Unis.

Le délégué américain au commerce, Jamieson Greer, a également déclaré sur la chaîne CNBC: «Nous avons conclu un accord. Nous publierons aujourd’hui les détails sur le site de la Maison-Blanche.» Il confirme ainsi ce qui avait déjà un peu fuité: la Suisse n’aura bientôt plus à payer de droits punitifs de 39%.

Le délégué américain au commerce, Jamieson Greer.

La Confédération a annoncé l’accord sur la plateforme X. «La Suisse et les États-Unis sont parvenus à une solution: les droits de douane américains seront abaissés à 15%», peut-on lire.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, le conseiller fédéral Parmelin s’est montré satisfait. L’accord constitue un grand soulagement pour l’économie suisse, a déclaré le ministre UDC. Il a également réaffirmé que la Suisse ne s’était engagée à rien qui puisse menacer sa souveraineté.

Que comprend exactement l’accord?

Lors de la conférence de presse, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse allait faire plusieurs concessions aux Etats-Unis. Entre autres: d’ici à la fin du mandat de Trump en 2028, les entreprises suisses investiront 200 milliards de francs aux Etats-Unis.

Greer avait déjà mentionné cette somme sur CNBC. Le délégué américain a précisé que 70 milliards seraient investis dès l’an prochain, dans des secteurs comme l’industrie pharmaceutique ou l’extraction aurifère. «Nous sommes très enthousiasmés par cet accord et par son importance pour l’industrie manufacturière américaine», a-t-il déclaré.

Le Conseil fédéral a également annoncé que la Suisse supprimerait les droits d’importation sur certains produits américains: l’ensemble des produits industriels, ainsi que le poisson et les fruits de mer. En outre, elle accordera aux Etats-Unis de nouveaux contingents d’exportation sans droits de douane. Cela concerne:

du bœuf, jusqu’à 500 tonnes;

de la viande de bison, jusqu’à 1000 tonnes;

de la volaille, jusqu’à 1500 tonnes.

Est-ce gravé dans le marbre?

Non — pas complètement. Certaines étapes politiques doivent encore être franchies. Comme l’a précisé Parmelin, il s’agit pour l’instant d’une déclaration d’intention non contraignante. Dans les prochains mois, il faudra conclure un traité, à l’image d’un accord de libre-échange. «Celui-ci devra être approuvé par le Parlement et sera soumis au référendum», a-t-il expliqué. Il est donc trop tôt pour crier victoire.

Que s’est-il passé auparavant?

L’annonce n’est pas arrivée totalement par surprise : dès la fin de matinée, l’UDC avait publié un communiqué évoquant un accord douanier. On y parlait déjà d’un taux fixé à 15%. Peu après, le parti a toutefois retiré son communiqué. Il s’agissait d’une erreur, a expliqué une porte-parole à watson.

L’accord annoncé vendredi met fin à des mois de va-et-vient. Cet été, le président américain Donald Trump avait imposé à la Suisse un droit d’importation de 39 %, la sanctionnant ainsi nettement plus durement que l’Union européenne.