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Les Verts s'opposent à cette loi destinée à surveiller les casseurs

Gerhard Andrey va s&#039;opposer comme il peut à la révision de la loi sur la surveillance
Gerhard Andrey va s'opposer comme il peut au durcissement de la loi sur la surveillance.Image: KEYSTONE

Les Verts s'opposent à cette loi destinée à surveiller les casseurs

La Commission de sécurité du Conseil national vient de soutenir une modification de la loi permettant de surveiller les extrémistes violents. Le parti de gauche envisage de déposer un référendum.
22.04.2026, 09:3322.04.2026, 09:33
Othmar von Matt / ch media

Désormais, les extrémistes violents pourraient être espionnés en Suisse. Du jour au lendemain, des mesures très étendues d'écoutes seront possibles. Des conversations téléphoniques pourront être interceptées, le trafic Internet et les e-mails surveillés, des balises installées sur des voitures. Des locaux pourront également être fouillés en cas de besoin et même être mis sur écoute. De plus, les enquêteurs pourront pénétrer dans des systèmes et des réseaux informatiques privés.

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Jusqu’à présent, cela n’était possible que dans le cadre de soupçons de terrorisme, d’espionnage ou d’attaques contre une infrastructure critique. Désormais, de tels moyens devraient également pouvoir être utilisés sur un simple soupçon d’extrémisme à visées violentes, qu’il soit de gauche ou de droite. De telles mesures nécessiteront toutefois la décision d’un juge.

Cette mesure est souhaitée par le Conseil fédéral. En janvier dernier, celui-ci a adopté une révision de la loi sur le renseignement. Lundi, la commission de la politique de sécurité du Conseil national a également approuvé ces mesures pour lutter contre l’extrémisme violent.

Les partis du centre-droit ont fait passé en bloc le texte par 15 voix contre 6 et deux abstentions, alors que la gauche s'y opposait. Les émeutes lors de la manifestation pro-palestinienne d’octobre dernier à Berne semblent avoir largement contribué à cette décision. Non-authorisée, la manifestation avait notamment fait 18 blessés parmi les forces de l'ordre et de nombreux dégâts.

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En coulisses, cela conduit déjà les Verts à discuter d’un référendum contre cette révision de la loi. Dans un communiqué de presse, le parti parle d’un «absolu no-go». Aucune proposition en ce sens n’a toutefois encore été soumise à la direction du parti.

Le conseiller national Gerhard Andrey a déclaré:

«La question de savoir si nous lancerons à nouveau un référendum reste ouverte»

Pour l'instant, l’accent est mis pour limiter les dégâts dans le cadre des débats parlementaires.» Les Verts avaient déjà lancé un référendum contre cette loi en 2015. (trad. joe)

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«Les Genevois seront doublement punis» en juin et ça fait hurler l'UDC
Il n'y aura donc pas de fanzones à Genève et Lausanne pendant la coupe du monde de foot pour cause de G7 à Evian. La PLR est vent debout contre la manif anti-sommet prévue le 14 juin. L'UDC est plus énervée encore.
A l’impossible nul n’est tenu. C’est armé de cet adage que le canton de Genève se déclare impuissant à garantir la sécurité des fanzones dans la cité de Calvin du 1er au 28 juin, durant la période de la coupe du monde de football. La même décision a été prise à Lausanne. On en connaît la raison: la tenue du G7 du 15 au 17 juin à Evian. Un appeau à casseurs, si l’on se réfère aux dégâts matériels commis en ville de Genève en marge du G8 de 2003, qui s’était déjà tenu dans la station thermale haut-savoyarde.
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