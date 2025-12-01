en partie ensoleillé
Pourquoi cet armailli fribourgeois a chanté devant le Parlement

Der Freiburger Saenger Fabien Crausaz singt den Ranz des vaches, die inoffizielle Hymne des Kantons Freiburg, zu Ehren des neugewaehlten Nationalratspraesidenten Pierre-Andre Page, SVP-FR, an der Wint ...
«Lyoba, lyoOOooba».Keystone

Pourquoi cet armailli fribourgeois a chanté devant le Parlement

Ce lundi, la salle du Conseil national a vibré au son du mythique «Ranz des vaches». Le chant folklorique, notamment connu pour être entonné lors de la Fête des Vignerons, a cette fois-ci honoré le nouveau président du Conseil national.
01.12.2025, 17:0501.12.2025, 17:10
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Qui ne connaît pas, au moins de loin, le fameux cantique du «Ranz des vaches»? Celui-ci a retenti, ce lundi après-midi, devant tout le Parlement suisse, dans la salle du Conseil national, à l'occasion de l'élection à la présidence de la Chambre basse du Fribourgeois, Pierre-André Page.

KEYPIX - Der soeben gewaehlte Nationalratspraesident Pierre-Andre Page, SVP-FR, links, posiert mit Blumen zusammen mit seiner Vorgaengerin Maja Riniker, FDP-AG, an der Wintersession der Eidgenoessisch ...
Pierre-André Page et la présidente sortante, Maja Riniker (PLR/AG).Keystone

Le conseiller national UDC, agriculteur de formation et élu sous la Coupole en 2015, a loué dans son discours d'intronisation la neutralité suisse et la «formation duale», qui a fait le succès du pays.

A propos de Page 👇🏻

Un UDC veut remplir le frigo du Parlement de fromages fribourgeois

Il a aussi, dans plusieurs langues nationales, évoqué la culture et la diversité helvétiques, notamment illustrées par le fameux chant fribourgeois. (Il a aussi souhaité, rempli d'optimisme, que Fribourg-Gottéron gagne la coupe cette année.)

Un (long) extrait du «Ranz des vaches» au Parlement:

Vidéo: watson

La chanson traditionnelle et folklorique est emblématique du patrimoine cantonal fribourgeois — plus précisément: de la Gruyère. Elle a été entonnée par le soliste Fabien Crausaz, qui l'avait déjà chantée lors de la Fête des Vignerons à Vevey, en 2019. Il portait bien évidemment l'habit traditionnel des armaillis, le «bredzon».

A propos du Ranz des vaches:

Le chant des fans de Gottéron était passible de la peine de mort

Le chanteur était accompagné par la fanfare de la ville de Fribourg, la Landwehr, dont Pierre-André Page est le directeur. Après le «Ranz des vaches», celle-ci a continué de jouer, entraînant avec elle le Parlement dans son ensemble qui tapait dans ses mains.

