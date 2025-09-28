assez ensoleillé16°
Politique

La Suisse abolit la valeur locative après un vote clivant

Les Suisses abolissent la valeur locative et ouvrent une nouvelle ère fiscale, malgré un net refus en Romandie.
28.09.2025, 13:1128.09.2025, 13:11

La valeur locative est abolie. Les Suisses ont accepté dimanche à 57% l'introduction d'un nouvel impôt cantonal sur les résidences secondaires, selon une projection de gfs.bern. Ce oui implique la fin de la valeur locative pour les propriétaires habitant leur maison.

Impôt immobilier

Dépouillés: 24/26 | Etat: estimations

58,0% oui

42,0% non

15,5 cantons

5,5 cantons

  • Communes
  • Cantons

Gemeinde

Un véritable Röstigraben se dessine sur cette votation. Tous les cantons romands refusent le projet. Outre-Sarine, tous les cantons ou presque ont accepté le projet. A Saint-Gall, le oui gagne à 74,7%. Zurich soutient la fin de la valeur locative à 65,3%. C'est 69,3% en Argovie, 66,9% à Lucerne, et 68,9% dans les Grisons.

Résidences principales et secondaires

La valeur locative est une particularité helvétique qui touche les propriétaires qui vivent dans leur maison ou leur appartement. Il s'agit d'un revenu fictif correspondant au revenu que ceux-ci obtiendraient s'ils mettaient leur bien en location.

L'idée était de trouver un équilibre entre les propriétaires, qui ne paient pas de loyer et peuvent déduire des impôts certains frais liés à la maison, et les locataires, qui eux ne peuvent pas déduire leur loyer.

La valeur locative doit être supprimée aussi bien pour les résidences principales que pour les résidences secondaires. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire, les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne seront plus que partiellement déductibles. La réforme profiterait à environ 80% des propriétaires.

Voici qui profiterait vraiment de l'abolition de la valeur locative

Les pertes de recettes sont estimées à 1,8 milliard par an, dont deux tiers pour les cantons. C'est pourquoi les Chambres ont approuvé un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons, surtout touristiques, seraient libres de le prélever ou non. (jah/ats)

