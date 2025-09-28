Il s'est passé un événement inédit aux Grisons lors de ces votations
Les Romanches ont voté pour la première fois dans leur langue.
Les quelque 24 000 Romanches des Grisons ont pu voter pour la première fois dimanche dans leur langue au niveau fédéral. La Confédération a imprimé des bulletins de vote en rhéto-romanche à leur intention.
Les citoyens grisons ont reçu pour les deux objets fédéraux des bulletins de vote en allemand, en italien et en romanche, les trois langues officielles du canton. Ce n'était jusqu'ici possible que pour les votations cantonales. Le livret de votation rouge est en revanche publié depuis longtemps en romanche. (jah/ats)
