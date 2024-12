Ursula von dr Leyen était à Berne ce vendredi. Image: EPA KEYSTONE

Ursula von der Leyen salue un accord «historique»

À Berne, la présidente de la Commission européenne s'est félicitée de l'accord trouvé avec la Suisse. Selon elle, ce dernier élève à un nouveau niveau la collaboration entre les deux entités.

Plus de «Suisse»

Vendredi à Berne, Ursula von der Leyen a qualifié d'historique l'accord entre la Suisse et l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne a annoncé que dès le 1er janvier déjà, la Suisse pourra participer aux programmes de l'UE.

«Nous donnons des réponses communes à des réalités globales auxquelles nous sommes tous confrontés», a déclaré Mme von der Leyen aux côtés de la présidente de la Confédération Viola Amherd. Dans un contexte de hautes tensions sur de nombreux fronts – technologie, concurrence, guerre en Ukraine notamment – des partenariats forts comme entre Berne et Bruxelles ne constituent pas seulement un avantage, mais une nécessité.

La Suisse et l'UE partagent des valeurs communes, politiques, culturelles ou économiques. «Avec l'accord entre l'UE et la Suisse, nous reconnaissons ce qui s'est développé entre nous au fil de l'histoire», a-t-elle ajouté. L'accord élève la collaboration à un nouveau niveau, permettant d'atteindre son plein potentiel.

Les négociations intenses ont permis de trouver l'équilibre entre les intérêts de Berne et ceux de Bruxelles, a poursuivi Mme von der Leyen. Et de citer l'accès au marché européen, les transports aériens et terrestres ou encore l'énergie. «Cela crée de la sécurité pour les entreprises, et les consommateurs des deux côtés».

Programmes de l'UE

En matière de libre circulation aussi, des solutions pratiques à des points longtemps débattus ont été trouvées, a relevé la présidente de la CE. Pour des centaines de milliers de ressortissants des deux côtés, la frontière avec la Suisse n'est depuis longtemps que «virtuelle»: étudiants, frontaliers, travailleurs. Le nouvel accord garantit leurs droits.

Ursula von der Leyen s'est en particulier félicitée d'une bonne nouvelle dans le domaine de la recherche. Dès le 1er janvier 2025 déjà, la CE est disposée à donner l'accès à la Suisse aux programmes européens.

L’activation complète de l’arrangement transitoire dans le domaine de la recherche et de l’innovation est prévue à partir du 1er janvier 2025, a confirmé le Conseil fédéral dans un communiqué séparé. Ceci permettra aux acteurs en Suisse d'accéder à presque tous les appels d'offres d’Horizon Europe, du programme Euratom et du programme Digital Europe. (ats)