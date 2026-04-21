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Victoire pour les partisans du 30 km/h généralisé à Genève

Genève pourrait abaisser la vitesse sur 456 tronçons après ce jugement

La justice genevoise relance le projet de 30 km/h sur des centaines de routes, une victoire importante pour les associations malgré un possible recours.
21.04.2026, 10:5821.04.2026, 10:58

A Genève, les associations qui militent pour une mobilité durable (ATE, Pro Vélo et Actif Trafic) ont gagné une manche en justice dans le dossier du 30 km/h généralisé dans le canton. Leur recours contre l'annulation de cette mesure a été accepté.

Révélé mardi par Léman Bleu et consulté par Keystone-ATS, l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice précise que le policier à l'origine d'un premier recours n'avait pas la qualité pour agir. Selon les juges, l'intervention du recourant s'apparentait alors «à une action populaire».

Un panneau annonce aux automobilistes une nouvelle limitation de vitesse (30 KM/H) dans la zone villa de la route Jean-Jacques-Rigaud, ce vendredi 5 avril 2024 a Chene-Bougeries pres de Geneve. (KEYST ...
Un panneau annonce aux automobilistes une nouvelle limitation de vitesse, le 5 avril 2024 à Chêne-Bougeries, près de Genève.Image: KEYSTONE

Conséquence: un arrêté de 2022, reconsidéré en 2023 est rétabli. L'arrêté de 2022, qui visait à lutter contre le bruit routier, prévoyait un abaissement de la vitesse maximale autorisée sur 456 tronçons. Suite à un compromis politique, cet arrêté avait été reconsidéré réduisant le nombre d'axes concernés.

Pour les associations qui ont recouru, il s'agit d'une victoire importante. A noter que la décision de la justice genevoise peut encore être contestée au Tribunal fédéral. (jah/ats)

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