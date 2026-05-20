assez ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

L'initiative abeilles met d'accord pro-pesticides et écolos

Les apiculteurs estiment que les abeilles sont en danger.
Les apiculteurs estiment que les abeilles sont en danger.Image: dr

L'«initiative abeilles» met tout le monde d'accord et c'est un problème

En misant sur le consensus, l’«initiative abeilles» rallie jusqu’aux défenseurs des pesticides. Mais son flou volontaire pourrait freiner la mise en place de mesures concrètes pour sauver nos pollinisateurs.
20.05.2026, 20:5920.05.2026, 20:59
Julian Spörri

Elles abattent un travail colossal en pollinisant les fleurs. Elles nous permettent d'avoir du miel, des fraises, des cerises et des tomates dans nos assiettes. Tant qu'on ne marche pas dessus à la piscine, on ne peut rien reprocher à la petite bête jaune et noire.

Rien d'étonnant, donc, à ce que les abeilles se prêtent à merveille comme emblème d'une initiative populaire.

Une idée qui fédère même les adversaires politiques

C'est ce que se sont dit les associations d'apiculteurs, qui ont lancé mardi, avec leurs alliés, l'«initiative abeilles». Celle-ci entend inscrire dans la Constitution que la Confédération et les cantons doivent garantir la «pollinisation des plantes cultivées et sauvages par les insectes». Les populations d'abeilles et d'autres pollinisateurs indigènes devront être encouragées, et les habitats proches de la nature améliorés qualitativement.

franc-parler
Ces plantes exotiques sont une menace en Suisse: comment les combattre

L'initiative laisse ouverte la manière exacte dont ces objectifs doivent être atteints. Elle est volontairement formulée de façon non contraignante, et c'est précisément pour cette raison qu'elle réunit derrière elle des adversaires politiques.

Lors de la conférence de presse, le conseiller aux Etats zougois du Centre et apiculteur Peter Hegglin a plaidé pour le projet, alors même qu'il défend au Parlement une facilitation des autorisations de pesticides déjà homologués dans les pays voisins. A ses côtés, la conseillère nationale genevoise des Verts Delphine Klopfenstein Broggini a déclaré que, dans la lutte contre la disparition des insectes, l'utilisation des pesticides devrait également être réduite.

Malgré son opinion sur les pesticides, Peter Hegglin soutien l&#039;initiative abeilles.
Malgré son opinion sur les pesticides, Peter Hegglin soutient l'initiative abeilles.Image: Keystone

Des organisations de protection de la nature comme le WWF et Pro Natura apportent également leur soutien à l'initiative. L'Union suisse des paysans, elle, ne la soutient pas, préférant que d'éventuels fonds supplémentaires soient directement alloués à des projets de biodiversité. Elle ne semble toutefois pas outre mesure préoccupée.

L'initiative pour les abeilles constitue ainsi le contre-modèle de l'initiative sur les pesticides. Celle-ci misait sur une mesure concrète: l'interdiction des produits phytosanitaires de synthèse. Les agriculteurs se sont sentis mis au pilori. Le peuple a rejeté le projet en 2021.

Pour l'initiative abeilles, les chances d'un oui sont meilleures. D'autant que la nécessité d'agir est indéniable: près de la moitié des plus de 600 espèces d'abeilles sauvages est considérée comme menacée en Suisse. Les causes en sont, entre autres, le mitage du territoire, le manque de sites de nidification et les surfaces agricoles exploitées de manière intensive.

Le problème des initiatives vagues

Le problème avec des initiatives formulées de façon aussi ouverte est toutefois le suivant: le citoyen adhère à l'idée globale, mais, une fois l'initiative acceptée, les batailles de tranchées risquent de commencer. Notamment, autour de la question de savoir si l'utilisation des pesticides doit encore être réduite, ou comment les agriculteurs peuvent mieux favoriser la biodiversité en bordure de parcelles, et combien d'argent supplémentaire la Confédération devra investir à l'avenir contre la disparition des insectes, malgré les pressions budgétaires. Actuellement, 3 millions de francs sont disponibles pour les années 2025 à 2030.

Au vu des rapports de force politiques, une grande avancée est peu probable. Il restera peut-être, au bout du compte, le constat que les initiants ont au moins réussi à mettre le sujet à l'agenda, et que les hôtels à abeilles sauvages se démocratisent dans les jardins. Ou que des communes décident de remplacer les surfaces de gravier en bord de route par des fleurs sauvages. Cela semble peu, mais cela aurait déjà un impact positif sur les abeilles.

Les abeilles sont l&#039;un des piliers de l&#039;agroalimentaire suisse. Leur préservation est essentielle.
Les abeilles sont l'un des piliers de l'agroalimentaire suisse. Leur préservation est essentielle.Image: Unsplash
L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
1 / 24
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
partager sur Facebookpartager sur X
Un robot essaie d'imiter Michael Jackson, mais se plante
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«On s’est mis d’accord avec mon mari et mes enfants, ce sera oui à l'UDC»
Que voteront-ils, que voteront-elles le 14 juin à «Pas de Suisse à 10 millions!»? On a posé la question à des habitants de Peseux, en périphérie de Neuchâtel. Voici leurs réponses.
Entre Grand-Rue et le supermarché Migros flanqué de son satellite Denner, les gens de Peseux, 5800 âmes en périphérie ouest de Neuchâtel, ont des choses à dire sur la votation «Pas de Suisse à 10 millions!» du 14 juin. L’initiative de l’UDC, dite «du chaos» par ses opposants, a donné lieu à un récent conseil de guerre dans la famille de Delphine. Rencontrée ce lundi après-midi de pluie à l’arrêt de bus proche du temple, elle confie:
L’article