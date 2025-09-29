Deux influenceurs français sont venus «dégauchiser» la Suisse

Deux influenceurs d’extrême droite ont fait le déplacement à Vevey pour «nettoyer» la ville d'inscriptions pro-Palestine. Leur action à la gare CFF, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité réactions et polémique.



Au petit matin du 28 septembre, Mila et Colin, deux influenceurs français gravitant dans la sphère d'extrême droite, ont débarqué à Vevey armés de leurs bombes de peinture aérosol. Munis de masques et de gants, les deux acolytes (et leur équipe) ont effacé toute trace de plusieurs slogans soutenant la Palestine, tagués sur les murs de la gare CFF.

La scène, filmée et publiée ensuite sur leurs réseaux sociaux, a rapidement suscité une vive polémique en ligne. En fin de vidéo, après avoir célébré leur action, Colin nous rappelle que leur mission est de «dégauchiser» la Suisse.

Mila et Colin en action 👇 Vidéo: watson

Colin et Mila ne sont pas des inconnus

Mila, influenceuse française d'extrême droite très active sur les réseaux, est devenue une figure médiatique controversée après des propos virulents. Alors âgée de 16 ans, elle publie une vidéo sur Instagram dans laquelle elle critique l'islam, qualifiant le Coran de «livre de haine». Cette déclaration suscite une vague de cyberharcèlement massif, incluant menaces de mort ou de viols et insultes, la contraignant à se déscolariser et à vivre sous protection judiciaire.

Aujourd'hui, Mila continue à poster sur ses réseaux sociaux des slogans d'extrême droite et revendique ouvertement ses positions xénophobes.

De son côté, Colin Walks semble chercher à provoquer la controverse en multipliant les interventions spectaculaires dans l’espace public. Le personnage originaire du Sud de la France (selon son site) est établi dans le canton du Valais.

En effet, on lui doit une vidéo postée sur Instagram et X le 24 septembre, où on le voit en train de grimper jusqu’au balcon de l'Hôtel-de-Ville veveysan pour y décrocher le drapeau palestinien installé là par la municipalité. Il dénonce «un emblème de terrorisme local» et moque les partisans de gauche. La vidéo a largement circulé, présentée par Walks comme un «nettoyage» de l’espace public.



L'action à la bombe de Mila et Colin s’inscrit donc dans un climat déjà tendu à Vevey. Début septembre, la ville a récemment été le théâtre d'une autre polémique: un tournoi de basket local avait fait couler beaucoup d'encre pour avoir accueilli une équipe israélienne.

Dans ce contexte, le passage des influenceurs n’apparaît pas comme un incident isolé, mais comme un épisode supplémentaire dans une série de tensions autour des questions politiques et identitaires qui agitent la commune.

Un couple récent

Depuis le décès de son ex-compagnon en mai dernier, Mila affiche sa relation avec Colin Walks. Les détails de leur rencontre restent inconnus, mais le duo a commencé à se montrer publiquement sur les réseaux sociaux à partir d’août dernier, affichant une complicité centrée sur leurs convictions politiques de droite. Le couple suscite de nombreuses critiques comme celle-ci:

«Mila est vite passé à autre chose, elle s'en fiche de son mec mort» Un internaute

Que dit la ville de Vevey?

Contactée, la Ville de Vevey a précisé que l’intervention visant à effacer le slogan «Free Palestine» aux abords de la gare s’est déroulée sur un espace appartenant aux CFF, et ne relève donc pas de sa compétence. Contactés, eux aussi, les CFF n'ont pas encore répondu.



Colin Walks a pris la parole aujourd’hui sur ses réseaux sociaux, évoquant un «nettoyage ethnique blanc» pour justifier son geste. Pour l’instant, l’influenceur n’a annoncé aucune autre opération similaire dans d’autres villes de Suisse.

