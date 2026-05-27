Deux textes arrivent devant les électeurs suisses. Image: montage watson / agences

Les Suisses devront trancher sur deux textes controversés en septembre

Les Suisses voteront le 27 septembre sur deux initiatives liées à la neutralité et à l’alimentation durable. Et le report du vote sur les exportations d’armes provoque déjà des tensions.

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Les Suisses voteront sur l'initiative sur la neutralité et sur l'initiative sur l'alimentation le 27 septembre. Le Conseil fédéral a fixé mercredi le menu de ce dimanche de votation.

«Sauvegarder la neutralité suisse»

L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense. La collaboration avec de telles organisations doit être limitée au cas où la Confédération serait attaquée.

Le texte demande également que la Suisse ne participe pas aux guerres étrangères et ne prenne pas de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU. Berne doit faire usage de son statut neutre dans le cadre des bons offices.

Au Parlement, le texte a été catégoriquement rejeté. L'idée d'un contre-projet a été plus disputée, mais elle a été finalement abandonnée.



Personne n'a contesté le fait que la neutralité fait partie de l'identité suisse. Mais elle doit être un instrument de politique extérieure, et non un but en soi. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis sera confronté pour la première fois à un vote populaire.

«Pour une alimentation sûre»

Quant à l'initiative populaire «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre», elle demande notamment d'adapter la politique agricole afin d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Le texte a été déposé par un comité citoyen.

Le texte veut aussi augmenter le degré d'autosuffisance de la Suisse, pour le faire passer de 46% à au moins 70%. Le but est également de préserver les ressources en eau souterraine et de promouvoir une agriculture ainsi qu'un secteur agroalimentaire durables.

Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans. Au Parlement, aucun parti n'a soutenu ce projet jugé irréaliste.

Matériel de guerre repoussé

En décembre dernier, le Parlement a voté sur trois modifications de la loi sur l'exportation de matériel de guerre, offrant un cadre légal beaucoup plus souple aux exportations de matériel de guerre. Le référendum a abouti. Mais le Conseil fédéral a reporté la votation, suscitant l'ire de l'alliance derrière le référendum.

«En repoussant la votation, le Conseil fédéral cède aux pressions émises par Swissmem, qui craignait qu’un vote en même temps que l’initiative de l’UDC sur la neutralité ne lui soit défavorable», critique l'Alliance dans un communiqué. (jah/ats)