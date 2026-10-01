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Mauvaise nouvelle pour les cadres de l'administration fédérale

Vendredi, le Conseil national a accepté de mettre fin aux indemnités de départ pour les hauts responsables de la Confédération, après des affaires d'abus révélées.

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Les indemnités de départ seront interdites pour les cadres de l'administration fédérale. Après le Conseil des Etats, le National a approuvé jeudi par 155 voix et 27 abstentions un projet en ce sens.

Le projet initié par l'ancien conseiller aux Etats Thomas Minder (Ind./SH) vise à mettre fin aux indemnités de départ pour les directeurs de l'administration fédérale. Le versement de ces primes a régulièrement défrayé la chronique.

«La réglementation actuelle a donné lieu à trop d'abus et il est temps d'y mettre un terme», a déclaré pour la commission Jean Tschopp (PS/VD). On corrige une inégalité de traitement avec le secteur privé", a ajouté Céline Weber (PVL/VD). Les Vert-e-s doutent eux que cette interdiction ne résolve vraiment le problème.

Le Conseil fédéral était opposé au projet. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter a rappelé que le versement d'une indemnité de départ constitue une compensation du risque, pour l'employé, de voir ses rapports de travail résiliés dans le cadre d'une procédure simplifiée. (ats)