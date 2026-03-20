dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Genève va-t-elle interdire toute manifestation en marge du G7?

KEYPIX - La conseillere d&#039;Etat genevois, Anne Hiltpold , gauche,et vice-presidente du Conseil d&#039;Etat, Le president du Conseil d&#039;Etat Thierry Apotheloz, centre, la conseillere d&#039;Eta ...
Des conseillers d'Etat genevois lors d'un point de presse ce mercredi 18 mars 2026 a Genève.Keystone

Genève va-t-elle interdire les manifestations en marge du G7?

Le Grand Conseil veut interdire les manifestations à Genève en marge du Sommet du G7 qui se tiendra à Evian-les-Bains (F) du 15 au 17 juin. En cause: les risques de débordements, de dégradations matérielles et de violences, comme cela s'est produit en marge du G8 de 2003.
20.03.2026, 19:3120.03.2026, 19:31

La majorité parlementaire de droite a adopté vendredi en urgence deux textes dans ce sens. La résolution du PLR demande au Conseil d'Etat d'interdire toute manifestation dans le canton pendant huit jours, entre le 11 et le 19 juin. La motion de Libertés et justice sociale va encore plus loin avec «une trêve sécuritaire» de cinq jours avant et après le sommet, à savoir du 10 au 22 juin.

«Il s'agit de restreindre le droit de manifester au vu de cet événement majeur mobilisant déjà les forces de l'ordre pour la sécurisation des délégations qui transiteront par Genève», a expliqué le libéral-radical Pierre Conne. «Personne ne veut revivre la situation de 2003», a poursuivi son collègue de parti Jean-Pierre Pasquier.

Indemnisations

Compte tenu de l'inquiétude croissante des communes et des milieux économiques, la résolution invite aussi le gouvernement à les associer «sans délai» aux travaux de la cellule de crise ad hoc. A la faveur d'un amendement du Centre, elle prévoit aussi que toute manifestation non autorisée soit immédiatement dissoute.

Genève supprime les peines de prison pour amendes impayées

La résolution demande encore la mise en place d'un mécanisme d'aide financière pour couvrir les frais engagés par les commerçants, restaurateurs et hôteliers pour se protéger de déprédations. Elle préconise aussi une indemnisation «rapide et intégrale» pour ceux qui subiront des dommages matériels «lors des manifestations violentes liées à cet événement.»

«A la hauteur»

La gauche s'est opposée aux deux textes. «Le droit de manifester est constitutionnel. Une interdiction généralisée est plus dangereuse qu'une autorisation contrôlée», a relevé le Vert Pierre Eckert. Un avis partagé par le socialiste Sylvain Thévoz, qui estime qu'interdire «va créer un appel d'air pour les plus personnes les plus extrémistes».

«Vous alimentez la peur et envoyez des signaux antidémocratiques», a lancé le député à la droite, au vu de ses nombreux textes sur le G7. Et d'enjoindre le Parlement à faire confiance à la police et aux institutions, qui seront «à la hauteur de l'événement», alors que l'UDC Yves Nidegger impute «le fiasco» de 2003 «à un manque de courage politique».

Genève interdit indirectement le port du burkini dans les piscines

La conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge du Département des institutions et du numérique, s'est voulu rassurante. «Vos préoccupations sont partagées. Il faut faire confiance aux professionnels qui préparent cet événement», a-t-elle déclaré. Aucune décision n'a encore été prise concernant la demande de manifester du collectif de la Grève féministe, a-t-elle ajouté. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse

La nouvelle gare CFF à Genève

1 / 9
La nouvelle gare CFF à Genève
Genève Cornavin CFF
source: cff
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Enorme escroquerie aux APG Covid révélée en Suisse romande
La Caisse vaudoise de compensation a été victime d'une vaste fraude durant la pandémie. Entre 2020 et 2022, près de 2,7 millions de francs ont été détournés.
Après la fraude à la Caisse cantonale vaudoise de chômage commise entre 2013 et 2016, voici la fraude à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Celle-ci a été victime d'une escroquerie de 2,7 millions de francs entre 2020 et 2022 en pleine pandémie. Plus de 80 faux bénéficiaires ont perçu indûment des allocations pour perte de gain (APG) Covid.
L’article