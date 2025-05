Le National veut que les personnes handicapées votent et soient élues

Le National a adopté une motion visant à donner les mêmes droits et devoirs politiques à tous les Suisses âgés de plus de 18 ans, afin de ne plus exclure une certaine catégorie de personnes en situation de handicap.

Plus de «Suisse»

Actuellement en Suisse, selon la Constitution, sont exclues du droit de vote les personnes atteintes d'une «maladie mentale ou de faiblesse d’esprit». Cela inclut les personnes «qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude».

Watson vous en parlait ici 👇🏻 Vous avez peut-être élu quelqu'un sous curatelle sans le savoir

Ce lundi, le National a adopté une motion de commission visant à ne plus exclure une certaine catégorie de personnes en situation de handicap, afin que tous les Suisses de plus de 18 ans aient les mêmes droits et devoirs politiques, notamment le droit de vote et d'éligibilité.

Une curatelle de portée générale «ne signifie pas forcément une incapacité à se forger une opinion politique», a argué Delphine Klopfenstein Broggini (Vert-e-s/GE) pour la commission. Le ministre de la justice Beat Jans soutenait aussi le texte, saluant un «progrès politique et légal» par rapport à l'inclusion des personnes concernées.

Si le sujet vous intéresse: Un élu sous curatelle? «Ça défie le bon sens»

L'UDC et quelques élus PLR étaient contre. Au vote, la motion a été approuvée par 109 voix contre 68. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. (ag/ats)