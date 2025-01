Image: watson

Dans ces communes suisses, il y a plus de vaches que d'habitants

Un peu plus de 1,5 million de bovins vivent en Suisse. Dans certaines communes, ils sont plus nombreux que les humains. Voici où.

Il n'est pas exagéré d'affirmer que, sans elle, la Suisse ne serait pas la même. Notre pays lui doit en effet deux de ses symboles nationaux les plus populaires, à savoir le fromage et le chocolat. La vache est donc, incontestablement, l'animal helvétique par excellence.

Un peu plus de 1,5 million de bovins vivaient en Suisse l'an dernier, selon les chiffres les plus récents de l'Office fédéral de la statistique (OFS), diffusés ce jeudi. Leur présence n'est pas homogène sur le territoire national: à Fribourg, Berne, Lucerne et Saint-Gall, on en trouve nettement plus que dans les autres cantons.

Escholzmatt-Marbach, dans le canton de Lucerne, est la commune abritant le plus grand nombre de bovins de Suisse: 7077 têtes ont été comptabilisées par l'entreprise spécialisée Identitas fin 2024. Le Val-de-Travers (NE) et Nesslau (SG) complètent le podium, avec 6099 et 5622 individus, respectivement.

Parfois, le nombre de bovins dépasse même celui des habitants humains. Cela arrive dans 244 communes suisses, visibles en vert sur la carte ci-dessous:

Le Jura bernois est particulièrement concerné par cette situation: à Seehof (Elay en français), on comptabilise plus de 700 bovins pour 100 habitants. A Schelten (La Scheulte) et Rebévelier, ce chiffre se monte à 607 et 585, respectivement.

A Neuchâtel, Fribourg et dans le canton de Vaud, on trouve également des localités où il y a plus de bovins que d'humains. Ainsi les Verrières (320 têtes pour 100 habitants), le Châtelard (439) ou Mollens (137).

Dans les villes, vaches, bœufs et taureaux se font en revanche plus rares. On en comptabilise 321 à Zurich, 195 à Lausanne, dix à Bâle, alors qu'aucun individu n'a été recensé à Genève. (asi)