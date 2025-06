L’entreprise Proton VPN a enregistré une hausse de 1000% auprès des utilisateurs français. watson/proton

Cette entreprise romande cartonne après la suspension de Pornhub

L'entreprise Proton VPN, basée à Plan-les-Ouates (GE), a bien tiré son épingle de la suspension de l’accès aux plateformes YouPorn, Pornhub et RedTube en France, décidée par la maison-mère Aylo plus tôt cette semaine.

Une augmentation de 1000% des inscriptions. Et ce, moins une demi-heure après le blocage. C'est le chiffre ahurissant enregistré par la société Proton, spécialisée dans les VPN, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi.

Les amateurs des célèbres sites pornographiques se sont littéralement rués sur ces réseaux privés virtuels, qui permettent d’avoir une IP étrangère - et donc, de contourner la suspension depuis une IP française. «Pour le contexte», ajoute l'entreprise, «c'est plus que lorsque TikTok a été bloqué pour les Américains».

Une protestation

YouPorn, Pornhub et RedTube, trois des sites pornos les plus consultés du monde (et qui revendiquent 7 millions de visiteurs quotidiens en France), sont inaccessibles aux amateurs du genre de l'Hexagone par la maison-mère, le géant du secteur Aylo, depuis ce mercredi.

Une manière pour le géant canadien de protester contre les lois passées en France depuis 2020, qui obligent désormais les éditeurs de sites pour adultes à mettre en place des dispositifs de vérification d'âge de leurs visiteurs pour limiter l'accès des mineurs. Une première en Europe.

Le référentiel technique sur la vérification de l'âge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne devrait entrer en vigueur en France à partir de ce samedi. Dès lors, l'Arcom aura la possibilité de mettre en demeure les sites pornographiques ne se conformant pas à la loi. (mbr)