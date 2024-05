Les Suisses ont changé de routine sur Pornhub pendant l'Eurovision

Le pic négatif a été atteint à 23 heures, avec un recul de 14%. Et puis, vers minuit, la situation a commencé à s'inverser, et le trafic à augmenter. «A une heure du matin, lorsque tout le monde est rentré à la maison après la fête, le trafic a grimpé de 16%», se félicite Pornhub. Une «augmentation inévitable», d'après le site. Qui ajoute:

Nosferatu se répand: cette araignée cannibale est-elle dangereuse?

L'araignée Nosferatu se répand en Suisse. Elle peut mordre et a une taille impressionnante. Mais est-elle dangereuse? Une arachnologue nous dit de quoi est réellement capable cette petite bête.

Huit pattes, huit yeux. Lorsqu'une grosse araignée comme la Nosferatu court sur un mur de la salle de bains le matin, c'est la frayeur garantie. Nosferatu comme le vampire du film de Friedrich Murnau, sorti en 1922. Avec un tel nom, rien d'étonnant à ce que l'on raconte des choses horribles sur cet arachnide. On dit notamment que cette Zoropsis spinimana mord les humains et les chiens, qu'elle est venimeuse, dangereuse et bien plus encore.