bien ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Presse

Vigousse fête son 700e numéro

Vigousse fête son 700e numéro

Vigousse poursuit son chemin et gratifie ses milliers d'abonnés d'une édition spéciale: pour son 700e numéro, l'hebdomadaire satirique romand a mis les petits plats dans les grands.
20.03.2026, 18:0220.03.2026, 18:02

L'aventure démarre le 4 décembre 2009: Thierry Barrigue, Laurent Flutsch et Patrick Nordmann, entourés d'une bande de dessinateurs et de rédacteurs, se jettent à corps perdu dans la jungle médiatique romande. Avec, déjà, ce refrain familier que l'on chantonne à tout téméraire osant lancer un magazine: vous ne tiendrez pas plus d'un mois.

Dix-sept ans plus tard, le coup de pied satirique tient toujours, fort de 700 numéros au compteur. Vigousse est encore là, la plume solidement ancrée dans le papier journal.

«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo

L'hebdomadaire persiste, existe, subsiste dans un climat difficile pour le milieu de la presse.

Et pour combler ses fidèles lecteurs et lectrices, ce 20 mars 2026, l'équipe de l'hebdomadaire ne s'est pas ménagée. Non sans se perdre avec malice dans ses propres méandres, elle confond allègrement numéro 700 et 700 ans d'existence — pour offrir seize pages d'archives exceptionnelles remontant jusqu'au Moyen Age.

La Une du magazine satirique Vigousse. L&#039;hebdomadaire fête sa 700e publication.
Image: © Vigousse

Vous ne savez pas trop quoi en penser? Le communiqué de presse se charge de vous mettre l'eau à la bouche, entre politique vaudoise et philosophie pointue:

«On découvrira ainsi un fac-similé du tout premier numéro, un parchemin de 1326 qui dénonce les libertés prises par le comte Pascal de Broulis en matière de perception de dîme et de gabelle. Ou un exemplaire de 1897 donnant des nouvelles fraîches de l’affaire Dreyfus. Ou encore un extrait d’un fascicule datant des Lumières et se moquant des idées d’un certain Kant.»

Vigousse renseigne également que ce numéro exceptionnel sera offert aux clients dans les librairies Payot et sera également distribué au Salon du livre de Genève qui se tient, comme par hasard, la même semaine que la sortie du numéro 700, s'amuse à rappeler le magazine. (svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Une journaliste australienne célèbre la mort de Ali Khamenei
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Suisses n'ont jamais autant pris l'avion: voici leurs destinations
Le nombre de passagers dans les aéroports helvétiques n'a jamais été aussi élevé qu'en 2025. Trois destinations ont été particulièrement prisées.
Les aéroports suisses ont enregistré 60 millions de passagers dans le trafic de ligne et charter l'an dernier. Le nombre de passagers n'avait jamais été aussi élevé, même avant la pandémie de Covid-19, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).
L’article